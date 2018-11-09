Луценко, Аваков і Грицак знають замовників Гандзюк, бережуть секрети – Сініцин

Керівники правоохоронних органів знають імена замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, внаслідок якого вона померла.

Про це заявив активіст ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк?" Роман Сініцин в інтерв'ю Ліга.net.

На те, що генпрокурор звинуватив депутатів у піарі на крові, він відреагував різко: "Це він (Луценко) піариться на крові замість того, щоб робити свою роботу".

"І Луценко, і Грицак, і Аваков чудово знають, хто замовив Катю. У цих колах це не секрет. Якщо слідство дійде до реальних замовників, розкриється багато секретів влади. Всі ці договорняки", – заявив Сініцин.

"Там усе пов'язане. Її не замовив якийсь безхатько. Це серйозні люди", – додав він.

За словами Сініцина, активістам відомо, що замовник нападу на Гандзюк – не одна людина, відомі їхні імена, посередники і сплачена виконавцям винагорода.

На думку активіста, створення тимчасової слідчої комісії у справі Гандзюк у Верховній Раді ні до чого не призведе.

"З того, що я розумію про ТСК, крім інформаційного вихлопу – нічого не дасть. Щоб комісія була ефективною, потрібно було взяти туди нормальних людей і прийняти відповідний закон про механізми її діяльності. А там знову з'явилися такі, як Антон Геращенко. Ця людина постійно бреше щодо Катіної справи", – заявив Сініцин.

На запитання, чи зупиняться активісти на Гандзюк, коли посадять замовників, чи продовжать займатися десятками нападів на інших активістів, він відповів: "Це все ситуативні дії".

"Ще потрібно Катіну справу довести до кінця. Я це роблю, тому що був її другом. Розумію, що можу бути наступним. Мене грохнуть – і ніхто за це не відповість. Це страшно. Бачу два виходи із ситуації: емігрувати чи боротися. Я вибрав другий варіант", – сказав Сініцин.

На його думку, Арсен Аваков точно має піти з посади міністра внутрішніх справ, адже "реформа поліції – повна імітація, за слідчий і оперативний блоки МВС взагалі ніхто не брався"

Катерину Гандзюк облили кислотою в Херсоні 31 липня, вона перенесла понад десять операцій – але 4 листопада померла в київській лікарні.

У причетності до нападу громадськість підозрює правоохоронців, тож провадження щодо замовників розслідує Служба безпеки України – після смерті Гандзюк СБУ повністю займається цією справою.

За даними поліції, розслідування щодо 5 виконавців фактично завершено. Що ж до замовника, то, за словами генпрокурора Юрія Луценка, є 12 підозрюваних.

За даними активістів, одним із посередників між замовниками й виконавцями нападу на Гандзюк був Ігор Павловський – помічника нардепа БПП і генерала поліції у відставці Миколи Паламарчука.

Депутат Паламарчук заявив, що не має стосунку до нападу на Гандзюк, а Павловського звільнив – і той уже не є його помічником.

Читайте також Безкарність вбиває. Ким була і за що боролась Катя Гандзюк

Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова