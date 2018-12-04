Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова втратила свідомість у прямому ефірі передачі "Свобода слова" під час виступу президента України Петра Порошенка.

Інцидент стався, коли Порошенко розказував про заходи із захисту суверенітету України. Побачивши, що Денісова впала, президент припинив виступ і допоміг вивести її із студії, а після цього повернувся за трибуну і повідомив, що із нею все гаразд.

"Уявіть собі з яким навантаженням працює уповноважений з прав людини Людмила Денісова, яка прцює по 20 годин на добу для того, щоб звільнити українських моряків. Мобілізує міжнародну підтримку, мобілізує уповноваженого з прав людини Російської Федерації, координацію робить адвокатів, залучає адвокатів із складу кримських татар. Це дуже нелегкий хрест", - підкреслив Порошенко.

За кілька хвилин Денісова повернулась в студію і заявила, що з нею все гаразд.

Раніше Денісова повідомила, що статус українських моряків як військовополонених, згідно з Женевською конвенцією, не дозволяє обмінювати їх на злочинців.

За її словами, статус моряків як військовополонених не дозволяє розглядати їх справу в звичайному суді, також їх не можна тримати в СІЗО.

"Це особливий статус, і особлива модель їх звільнення", - додала Денісова.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

30 листопада ввечері міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив переміщення українських військових моряків до Москви з Сімферополя в СІЗО "Лефортово" і лазарет СІЗО "Матроська тиша", що розташовані у Москві.

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