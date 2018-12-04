Штаб ООС показав нічне відео з передової

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Вівторок, 4 грудня 2018, 08:06

Введення правового режиму воєнного стану позначилося на обстановці на передовій, окупанти збільшили кількість обстрілів.

Про це йдеться у відеосюжеті опублікованому прес-центром ООС.

"Передусім через страх, що українські воїни підуть у наступ, противник, на деяких напрямках, збільшив кількість обстрілів", - повідомили у прес-центрі. 

Бійці ООС повідомляють, що бойовики регулярно обстріліють їхні позиції з мінометів та крупнокаліберних кулеметів. Крім того, повідомляють, що останнім часом двічі виходила ворожа ДРГ.

"Не звертають уваги ні на яке перемир’я і порушують вони сильно часто, і стріляють вони із забороненої зброї", - розповів військовослужбовець Володимир, додавши що з настанням ночі кількість обстрілів зростає.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

У зв'язку з цим Україна вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

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Теми: ООС бойові дії
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