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Штаб ООС показав нічне відео з передової

Вівторок, 4 грудня 2018, 07:06

Введення правового режиму воєнного стану позначилося на обстановці на передовій, окупанти збільшили кількість обстрілів.

Про це йдеться у відеосюжеті опублікованому прес-центром ООС.

"Передусім через страх, що українські воїни підуть у наступ, противник, на деяких напрямках, збільшив кількість обстрілів", - повідомили у прес-центрі. 

Бійці ООС повідомляють, що бойовики регулярно обстріліють їхні позиції з мінометів та крупнокаліберних кулеметів. Крім того, повідомляють, що останнім часом двічі виходила ворожа ДРГ.

"Не звертають уваги ні на яке перемир’я і порушують вони сильно часто, і стріляють вони із забороненої зброї", - розповів військовослужбовець Володимир, додавши що з настанням ночі кількість обстрілів зростає.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

У зв'язку з цим Україна вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

Теми: ООСбойові дії
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