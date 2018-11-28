Закон про введення воєнного стану пішов на підпис Порошенку

Проект закону про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні" передано на підпис Петру Порошенку.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

28 листопада законопроект №9338 "повернуто з підписом голови Верховної Ради" і "направлено на підпис президенту".

Депутати ухвалили цей законопроект 26 листопада.

Ним затверджується указ президента від 26 листопада 2018 року №393 "Про введення воєнного стану в Україні" з таким застереженням: воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

У період дії воєнного стану часткова мобілізація оголошується президентом у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці й обороні України.

Згідно з оприлюдненим додатком до законопроекту (указом), воєнний стан в Україні запроваджується із 14-ї години 26 листопада 2018 року строком на 30 діб – до 14-ї дня 26 грудня 2018 року.

Досі залишалися сумніви щодо дат запровадження воєнного стану в 10-ти областях, адже в рішенні Ради національної безпеки й оборони йшлося про його початок 26 листопада, а президент Петро Порошенко заявляв про 28 листопада.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

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