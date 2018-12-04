Новий підозрюваний у вбивстві Ганздюк зараз в Домінікані – Найєм

Нардеп Мустафа Найєм заявляє, що новий підозрюваний у справі щодо вбивства Катерини Гандзюк є помічником депутата Херсонської облради і зараз перебуває в Домінікані.

Про це він написав у Facebook.

"Новий підозрюваний у справі щодо вбивства Катерини Гандзюк – це Олексій Левін. Справжнє прізвище – Москаленко, уродженець м. Херсон, 41 рік. Член відомого в області ОЗУ Москалов, раніше засуджений за серію вбивств разом зі своїм батьком (теж Олексієм Москаленком). Вийшов на волю в червні 2016 року за т.зв. "законом Савченко"", - написав Найем.

Він додав, що Левін є помічником депутата обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови облради Владислава Мангери.

"Він не одноразово був в офісі в організатора вбивства Ігоря Павловського; і за непідтвердженою інформацією, саме він на машині Миколи Ставицького приїжджав до Павловського, коли з'ясувалося, що поліція затримала виконавців", - написав Найєм.

Нардеп упевнений, що Левін не міг сам прийняти рішення про вбивство співробітника міської адміністрації.

"За деякою інформацією, зараз Олексій Москаленко-Левін насолоджується погодою в Домініканській республіці, а його батько спокійно перебуває в місті і активно залучений до вирубки лісу", - підсумував Найєм.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в справі про вбивство Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозра – чоловікові на прізвище Левін.

31 липня у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками.

4 листопада Катерина Гандзюк померла у лікарні після багатьох операцій.

Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.

Четверо з них зізналися у скоєнні злочину, а Торбін не зізнається.

Верховна Рада створила комісію для розслідування нападів на Гандзюк та інших активістів.

За даними активістів, напад на Гандзюк замовила не одна людина.

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