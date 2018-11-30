ТСК щодо вбивства Гандзюк: мер Херсона заявив, що боїться за своє життя

2916 переглядів
П'ятниця, 30 листопада 2018, 11:17

Мер Херсона Володимир Ніколаєнко і представник міськради Інна Зелена заявили, що бояться за свої життя, на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Про це повідомив нардеп Мустафа Найєм у своєму Telegram-каналі.

"У Херсоні, під час засідання ТСК, відразу двоє людей під камери і в присутності керівництва правоохоронних органів області (СБУ, ГПУ, НПУ) повідомили, що вони бояться за своє життя і здоров'я, а також за життя і здоров'я близьких: мер Херсона Володимир Ніколаєнко і заввідділом сектору по роботі зі ЗМІ міськради, близька подруга Катерини Гандзюк Інна Зелена", - написав він.

Нагадаємо,  4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня.

Слідство підозрює в скоєнні нападу на активістку п’ятьох колишніх учасників АТО.

Четверо з п’яти підозрюваних у спробі вбити Гандзюк зізналися у скоєнні злочину, а Торбін не зізнається.

Провадження щодо замовників розслідує Служба безпеки, провадження щодо виконавців, яке фактично завершила Нацполіція, 5 листопада передали у Головне слідче управління СБУ.

Активіст ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк?" Роман Сініцин заявив, що Луценко, Аваков і Грицак знають замовників Гандзюк.

6 листопада Верховна Рада вирішила створити тимчасову слідчу комісію з 18 народних депутатів.

За три місяці діяльності ТСК має перевірити хід розслідування правоохоронцями нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.

Зокрема нардепи займуться нападами в Одесі, Херсоні, Харкові, Сєверодонецьку, Києві і Київській області.

Читайте також: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Нові прізвища у справі Гандзюк, та хто насправді відкрив таємницю слідства

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: напад на Гандзюк Верховна Рада Херсон
powered by lun.ua
По темі
Справа Гандзюк: Херсонська облрада заявляє, що її голова не втікав за кордон 23 листопада 2018, 12:11
Криміналізація наклепу: диктаторські закони часів Януковича повертаються? 23 листопада 2018, 08:30
Один з фігурантів справи Гандзюк хоче втекти з країни – активісти 22 листопада 2018, 22:07
Усі новини
Головні новини
Гривня на міжбанку перейшла до зміцнення
Залізничний експрес Київ-"Бориспіль" рушив у перший рейс
Насіров роздав податкових розстрочок на 18 мільярдів. Найбільше – Ахметову
Аваков розповів про затримання нападників на Гриценка
Усі новини
Освіта

Вступ-2019. МОН опублікувало нові правила вступу на молодшого спеціаліста

дослідження

Чому сонце варто впускати в приміщення і як воно впливає на пил