Активіст: Ми знаємо, хто, кому і скільки дав грошей за напад на Гандзюк

Напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк замовила не одна особа, і винагорода за нього була більшою за 5 тисяч доларів, про які говорили виконавці.

Про це заявив активіст ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк?" Роман Сініцин в інтерв'ю Ліга.net.

"Ми знаємо, хто замовив Катю Гандзюк", – сказав він, але ім'я назвати відмовився.

На запитання, чи був це народний депутат, Сініцин нагадав, що "журналісти "злили" одного з посередників вбивства Каті" (Ігоря Павловського – помічника нардепа БПП і генерала поліції у відставці Миколи Паламарчука – ред.).

"Ми знаємо, хто, кому і скільки передавав грошей за напад на Катю. Замовник, насправді, не один", – заявив активіст.

Сініцин упевнений, що "гроші завозилися в Херсонську поліцію і прокуратуру, щоб не шукали реальних замовників", що "була стратегія: ліпити з виконавців замовників".

"Лише після скандалу з (невинним підозрюваним) Новіковим вони взяли 5 реальних виконавців – екс-бійців "Правого сектора". Дивує: частина з них – герої війни, які воювали в Донецькому аеропорту", – сказав він.

На думку Сініцина, їхнім мотивом були гроші. Але не по 5 тисяч доларів: "Грошей було набагато більше, не можу озвучувати суму".

"Ці люди працювали на помічника нардепа Ігоря Павловського ... Охорона. Є факти, що вказують, що вони також займалися віджиманням врожаю у фермерів. Це ж аграрний регіон. Вони жили у Павловського на базі. Не треба бути Еркюлем Пуаро, щоб це встановити", – заявив він.

За його даними, "головний виконавець Сергій Торбін" отримував гроші "від вищої ланки злочину". Він спочатку визнав провину, а потім відмовився від свідчень.

"Ми встановили кілька ланок із посередників, які ведуть до замовників", – заявив Сініцин і підтвердив, що одна з них – це помічник нардепа.

"До передачі справи в СБУ вся стратегія херсонської поліції, за нашою інформацією, полягала в тому, що вони хотіли зробити з ключового виконавця Торбина замовника вбивства. Оприлюднення імені помічника нардепа було для того, щоб показати їм, що не варто так розслідувати справу", – пояснив активіст.

"Тепер складність у тому, що лише Торбін знає наступних людей, які ведуть ближче до замовників, а він мовчить", – додав Сініцин.

Він не зміг сказати, чи причетний Паламарчук.

Сініцин назвав метою активістів змусити слідство назвати замовників нападу на Гандзюк. І не виключив оприлюднення нової інформації, якщо цього не станеться.

"Катя знала, хто її замовив за певний час. Журналісти-розслідувачі теж уже багато що знають. Незабаром побачите", – сказав він.

З приводу подальших дій Сініцин сказав: "Зараз чекаємо, коли візьмуть під варту Павловського".

Катерину Гандзюк облили кислотою в Херсоні 31 липня, вона перенесла понад десять операцій – але 4 листопада померла в київській лікарні.

Депутат Паламарчук заявив уже, що не має стосунку до нападу на Гандзюк, а Павловського звільнив – і той уже не є його помічником.

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