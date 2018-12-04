ЗМІ: Закриту частину засідання у справі Гандзюк записали прихованим обладнанням

З 29 по 30 листопада в Херсоні проходило виїзне засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі про вбивство в.о. керуючої справами мерії Херсона Катерини Гандзюк, закриту частину засідання записували за допомогою прихованого в залі обладнання.

Про це з посиланням на власні джерела пише херсонський сайт "МОСТ".

"Закриту частину засідання тимчасової слідчої комісії парламенту, яка засідала в будівлі Херсонської ОДА минулого тижня, записували за допомогою прихованого в залі обладнання", - стверджує видання, посилаючись на джерело з оточення глави Херсонської облради Владислава Мангера.

За словами співрозмовника "МОСТа", перед засіданням в залі було встановлено обладнання, за допомогою якого була записана вся закрита частина засідання і ці записи всі вихідні вивчали юристи.

"Відповідав за запис закритої частини засідання один з радників голови Херсонської облради, який має досвід роботи в СБУ", - сказано в матеріалі.

4 грудня стало відомо, що у справі Гандзюк оголосили підозру ще одній особі.

31 липня у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками.

4 листопада Катерина Гандзюк померла у лікарні після багатьох операцій.

Верховна Рада створила комісію для розслідування нападів на Гандзюк та інших активістів.

За даними активістів, напад на Гандзюк замовила не одна людина.

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