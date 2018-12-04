ЄСПЛ зобов’язав Росію забезпечити лікування полонених українських моряків

Європейський суд з прав людини частково задовольнив заяву України та зобов’язав РФ забезпечити поранених моряків медичною допомогою.

Про це повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина у Facebook.

"Європейський суд з прав людини вирішив частково задовольнити заяву України щодо застосування попередніх заходів відповідно до Правила 39 регламенту суду та зобов’язав Росію забезпечити поранених моряків, захоплених Росією 25 листопада, відповідним лікуванням", - наголосив Ліщина.

Він додав, що суд залишив в силі вимогу до РФ щодо надання інформації про стан здоров’я та умови тримання українських моряків, яку він не отримав від Росії в строк, встановлений в листі суду від 29 листопаду.

"Україна має подати повноцінну міждержавну заяву до ЄСПЛ щодо порушення прав моряків до 7 січня 2019 року", - додав уповноважений у справах ЄСПЛ.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини, відповідно до Правила 54 Регламену, зобов’язав РФ надати інформацію щодо: захоплення моряків та юридичних підстав їхнього утримання; місця їхнього утримання; спричинених поранень; наданої медичної допомоги.

Цю інформацію уряд РФ мав надати до понеділка, 3 грудня.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

30 листопада ввечері міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив переміщення українських військових моряків до Москви з Сімферополя в СІЗО "Лефортово" і лазарет СІЗО "Матроська тиша", що розташовані у Москві.

Читайте також: Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти