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Адвокат сім'ї Гандзюк: Луценко шкодить слідству

Вівторок, 4 грудня 2018, 21:31
Адвокат сім'ї Гандзюк: Луценко шкодить слідству

Генеральний прокурор Юрій Луценко шкодить слідству у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, розкриваючи деталі розслідування.

Про це розповіла адвокат родини Гандзюк Євгенія Закревська, повідомляє "Громадське".

"Я взагалі не вважаю нормальним розголошувати інформацію, яку розголошує генеральний прокурор. Є стаття кримінального кодексу, яка власне говорить, що не можна цього робити", — сказала вона.

Також Закревська зазначила, що не розуміє, як може слідство говорити про встановлення всіх фігурантів справи Гандзюк.

"Як можна говорити про впевненість слідства в чомусь, якщо немає навіть першого кроку — вручення підозри і затримання людини", — наголосила вона.

Закревська нагадала, що останній затриманий у цій справі — екс-помічник депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Тобто, про затримання організаторів, яких, за словами Луценка, вже встановили, не йдеться.

Крім того, вона розповіла, що про Олексія Левіна, якого Луценко назвав підозрюваним у справі Гандзюк, було відомо давно.

"І відповідно питання, чому його не було затримано поліцією безпосередньо в той момент, коли було встановлено його причетність, а це було в серпні місяці зроблено, коли було затримано частину виконавців. Я не розумію, чому його не було затримано до того, як він утік", — сказала вона.

Голова Тимчасової слідчої комісії парламенту у справі Гандзюк Борислав Береза також заявив, що не розуміє, чому Луценко розкриває дані слідства.

Ввечері 3 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що замовники, організатори та виконавці вбивства Катерини Гандзюк встановлені.

4 грудня правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк громадянину на прізвище Левін.

Нардеп Мустафа Найєм згодом повідомив, що новий підозрюваний Олексій Левін (справжнє прізвище – Москаленко) є помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького, і зараз перебуває в Домінікані.

31 липня у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 

4 листопада Катерина Гандзюк померла у лікарні після багатьох операцій.

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"Українська правда" у Threads

Теми: напад на ГандзюкЛуценковбивство
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