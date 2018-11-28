МінТОТ опублікував карту: наші кораблі захопили у нейтральних водах

Росія атакувала та захопила українські військові кораблі у міжнародних водах Чорного моря.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, спираючись на координати перебування військових суден "Бердянськ", Нікополь", та "Яни Капу" в момент обстрілу та затримання їх військовими підрозділами РФ.

"Згідно зі ст. 95 Конвенції з морського права, військові кораблі користуються у відкритому морі повним імунітетом від юрисдикції будь-якої держави, крім держави, під прапором якої вони перебувають", - нагадали у МінТОТ.

У міністерстві також додали, що, за резолюцією 3314 Генасамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, напад збройними силами однієї держави на морські сили або флот іншої держави є агресію.

А затримані українські військовослужбовці перебувають під захистом Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року.

"Особи, які організували та вчинили акт агресії та зухвало порушують норми міжнародного гуманітарного права повинні пам’ятати про невідворотність покарання", - наголосили в МінТОТ.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

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