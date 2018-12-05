В Україні випробували протикорабельну ракету "Нептун"

В Україні успішно випробували нову протикорабельну українську крилату ракету "Нептун".

Про це 5 грудня під час урочистостей до Дня Збройних сил заявив міністр оборони Степан Полторак.

"Буквально 10 хвилин тому мені доповіли про успішне завершення випробувань протикорабельного комплексу "Нептун" , про продовження ресурсу і модернізацію 125 комплексу, і навчальних пусків по морським цілям", - сказав він.

За його словами, це свідчить про те, що ми не стоїмо на місці, а робимо висновки.

"Нептун" - комплекс з протикорабельними крилатими ракетами розробки Державного Київського конструкторського бюро "Луч".

У серпні повідомлялося, що на півдні Одеської області відбулися успішні випробування крилатої ракети українського виробництва для оборони Азовського узбережжя.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан.

3 грудня у навчальних центрах ЗСУ розпочали збори оперативного резерву першої черги – військових повезуть на навчання для підвищення боєготовності у разі нападу.

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