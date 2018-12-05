В Україні випробували протикорабельну ракету "Нептун"

В Україні успішно випробували нову протикорабельну українську крилату ракету "Нептун".

Про це 5 грудня під час урочистостей до Дня Збройних сил заявив міністр оборони Степан Полторак.

"Буквально 10 хвилин тому мені доповіли про успішне завершення випробувань протикорабельного комплексу "Нептун", про продовження ресурсу і модернізацію комплексу С-125, і навчальних пусків по морським цілям", - сказав він.

За його словами, це свідчить про те, що ми не стоїмо на місці, а робимо висновки.

Полторак додав, що в період воєнного стану в особливому режимі працює весь військово-промисловий комплекс. Зокрема, проводяться заходи пов'язані з прискореною військовою підготовкою бригад, поповнення ресурсу, підготовка резерву.

"Планується передислокація частини підрозділів на загрозливих напрямках, щоб максимально зберегти в безпеці життя наших людей", - сказав міністр.

Пізніше в РНБО повідомили, що ракета знищила ціль за 280 км.

Президент Петро Порошенко також написав, що якщо ЗСУ прийме "Нептун" на озброєння, Держконцерн "Укроборонпром" розпочне її серійне виробництво.

"Нептун" - комплекс з протикорабельними крилатими ракетами розробки Державного Київського конструкторського бюро "Луч".

За словами голови РНБО Олександра Турчинова, дальність польоту ракети до 300 км, вона здатна вражати наземні та морські цілі, а головне її призначення знищення кораблів противника.

фото: Олександр Турчинов

У серпні повідомлялося, що на півдні Одеської області відбулися успішні випробування крилатої ракети українського виробництва "Нептун" для оборони Азовського узбережжя.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан.

3 грудня у навчальних центрах ЗСУ розпочали збори оперативного резерву першої черги – військових повезуть на навчання для підвищення боєготовності у разі нападу.