Розбій у Мукачево: Представнику "Правого сектора" світить довічне

Генпрокуратура передала до суду обвинувачення щодо представника націоналістичного угрупування "Правий сектор", який вчинив низку особливо тяжких злочинів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Генпрокуратури.

"03.12.2018 завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо раніше оголошеного у розшук та затриманого представника ДУК ВПР "Правий сектор", який упродовж 2014 – 2015 років у складі банди вчинив низку особливо тяжких та тяжких злочинів", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що серед злочинів вчинення терористичного акту 11 липня 2015 року у Мукачевому, що спричинило загибель людини та інших злочинів на території Львівської та Закарпатської областей.

Представник "Правого сектора" обвинувачується за 15 статтями, серед яких вчинення терористичного акту, розбій, захоплення заручників, опір працівникам правоохоронного органу.

За вчинення особливо тяжких злочинів передбачена кримінальна відповідальність у вигляді довічного ув’язнення та позбавлення волі на строк до 15 років, з конфіскацією майна.

11 липня 2015 року у Мукачево після зустрічі представників "Правого сектора" з депутатом Ради Михайлом Ланьо сталося збройне зіткнення, у якому також взяли участь правоохоронці. В результаті загинули декілька людей.

Як йшлося у статті "Української правди", причиною конфлікту, який у підсумку призвів до смерті людей та гучного скандалу, стали непрості стосунки народних депутатів Михайла Ланьо ("Воля народу") та Віктора Балоги (позафракційний).

13 липня відбувся допит Ланьо, який натякав на причетність Балоги до "Правого сектора" на Закарпатті.

Балога заявляв, що конфлікт у Мукачево виник через боротьбу за право покривати контрабанду між представниками "Правого сектора" та його колишнім соратником Ланьо.

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