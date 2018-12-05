Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розбій у Мукачево: Представнику "Правого сектора" світить довічне

Середа, 5 грудня 2018, 11:46
Розбій у Мукачево: Представнику Правого сектора світить довічне

Генпрокуратура передала до суду обвинувачення щодо представника націоналістичного угрупування "Правий сектор", який вчинив низку особливо тяжких злочинів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Генпрокуратури.

"03.12.2018 завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо раніше оголошеного у розшук та затриманого представника ДУК ВПР "Правий сектор", який упродовж 2014 – 2015 років у складі банди вчинив низку особливо тяжких та тяжких злочинів", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що серед злочинів вчинення терористичного акту 11 липня 2015 року у Мукачевому, що спричинило загибель людини та інших злочинів на території Львівської та Закарпатської областей.

Представник "Правого сектора" обвинувачується за 15 статтями, серед яких вчинення терористичного акту, розбій, захоплення заручників, опір працівникам правоохоронного органу.

За вчинення особливо тяжких злочинів передбачена кримінальна відповідальність у вигляді довічного ув’язнення та позбавлення волі на строк до 15 років, з конфіскацією майна.

11 липня 2015 року у Мукачево після зустрічі представників "Правого сектора" з депутатом Ради Михайлом Ланьо сталося збройне зіткнення, у якому також взяли участь правоохоронці. В результаті загинули декілька людей.

Як йшлося у статті "Української правди", причиною конфлікту, який у підсумку призвів до смерті людей та гучного скандалу, стали непрості стосунки народних депутатів Михайла Ланьо ("Воля народу") та Віктора Балоги (позафракційний).

13 липня відбувся допит Ланьо, який натякав на причетність Балоги до "Правого сектора" на Закарпатті.

Балога заявляв, що конфлікт у Мукачево виник через боротьбу за право покривати контрабанду між представниками "Правого сектора" та його колишнім соратником Ланьо.

Читайте також: Мукачівський трикутник. Контрабанда, Правий сектор та закляті друзі

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Правий секторМукачеве
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Правий сектор
Помер журналіст і ексречник "Правого сектора" Артем Скоропадський
У мережі показали унікальні кадри, як "Правий сектор" з ПТРК б'є по росіянах
Росіян досі лякають "Правим сектором": нібито готував теракти в РФ
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: