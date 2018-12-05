Прикордонники пояснили, чому не пустили російських журналісток

У Державній прикордонній служба стверджують, що російські журналістки, яких не пустили в Україну, не підтвердили мету свого візиту.

Про це "Українській правді" повідомив речник відомства Олег Слободян.

Йдеться про кореспондента російського телеканалу "Дождь" Євгенію Зобніну та головного редактора сайту "Такие дела" Анастасію Лотарьову.

"Вони їдуть в зону ООС, їдуть в область, де впроваджено воєнний стан. При цьому досить розмито розуміли, чим вони там будуть займатися, не мали ані акредитації штабу ООС, ані підтвердження мети свого візиту від жодного з уповноважених державних органів України", – пояснив речник Держприкордонслужби.

На підставі узагальненої інформації прикордонники відмовили журналісткам у перетині кордону.

Слободян підтвердив, що у них були запрошення від громадських організацій, але підкреслив, що такі документи можуть допомагати прикордонникам, але не є "відправною точкою для того, щоб рішення було прийнято".

"Журналістки не надали тих аргументів, які б переконали прикордонників, що дійсно вони повинні бути в зоні ООС, в області, де впроваджено воєнний стан, і що дійсно їхня робота в цьому районі лежить в полі національних інтересів України", – уточнив Слободян.

Він не зміг повідомити, чи дійсно Лотарьовій ставили питання про "Голодомор, українських моряків та Боінг", як вона написала у Facebook.

"Якщо, допустимо, в ході розмови, прикордонник вважає за потрібне задати це питання, в цьому немає нічого, що б порушувало права чи свободи громадянина… Чи задавалися конкретно ці питання під час цієї розмови, я підтвердити це не готовий, тому що свідком розмови не був", – пояснив речник прикордонної служби.

Слободян зазначив, що з кожним громадянином з країн міграційного ризику, зокрема, Росії, прикордонники спілкуються окремо.

Звертають увагу, в тому числі, і на жінок, бо вони теж "можуть брати участь у дестабілізаційних заходах на території України".

"Це не означає, що всі громадяни Російської Федерації не можуть перетнути кордон України на в’їзд. За цю добу понад тисяча осіб-громадян російської федерації, перетнули благополучно кордон і потрапили в україну", – розповів Слободян.

4 грудня російський телеканал "Дождь" заявил, що їхню журналістку не пустили в Україну.

Вона нібито прилетілана запрошення правозахисного центру "Меморіал", Луганського обласного правозахисного центру "Альтернатива" і німецької організації DRA для участі в блог-турі по Донбасу.

Головний редактор "Таки дела" Анастасіа Лотарьова також написала, що її "депортують" у Мінськ.

30 листопада голова ДПСУ Петро Цигикал повідомив, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16 до 60 років за незначним винятком.

З 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. Військовий стан може бути продовжено в разі тривання загрози для України.

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