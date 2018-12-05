Київ пропонує Москві обміняти 89 осіб на 42 українців – Марчук

Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську запропонувала обміняти 42 полонених українців на 89 осіб, які можуть цікавити Росію.

Це випливає з коментаря представника України з питань безпеки в Тристоронній контактній групі Євгена Марчука кореспонденту "Прямого".

"Українська сторона сьогодні (4 грудня – ред.) внесла пропозицію, але письмово ці пропозиції у вигляді формалізованого документу Україна внесла декілька днів тому. І ми вважаємо – сьогодні ми це підкреслили, – що майже 90 осіб можуть зустрічати Новий рік у своїх сім'ях", – заявив Марчук.

"Це, по-перше, 23 громадянина Росії, які знаходяться в українських місцях позбавлення волі. Ми готові обміняти їх на 23 українців, які знаходяться у кремлівських в'язницях. Тобто 23 на 23", – уточнив він.

"Друге: ми запропонували – підготовлено і вважаємо, якби протилежна сторона погодилася, то – ще 66 на 19. Тобто ми передаємо 66, а отримуємо наших 19 осіб", – додав Марчук.

Він запевнив: "Україна гарантує, що ці пропозиції до 27 числа можуть бути повністю підготовлені. І з 27 числа може початися процедура обміну".

Проте російська сторона такі пропозиції не сприймає, констатував Марчук.

"Де факто, Росія відмовляється від своїх громадян… ОРДО/ОРЛО – 66 на 19 – вони ніби в принципі не заперечують, але виставляють більш широкий діапазон, називають інші цифри, які не опрацьовані фундаментально, тобто немає ступеню готовності для (такого) обміну", – сказав він.

Нагадаємо, 4 грудня представник Росії у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов залишив засідання у Мінську, коли українська сторона почала зачитувати заяву з протестом проти відкритої російської агресії.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 5 грудня заявив, що йому невідомі пропозиції Києва щодо обміну ув’язненими особами, але "якщо надійдуть якісь конкретні пропозиції, напевно вони будуть розглядатися".

Останній великий обмін полоненими з проросійськими бойовиками Донбасу відбувся 27 грудня 2017 року тоді Україна видала 233 особи, а забрала 73 людини.