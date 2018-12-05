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У Кремлі кажуть, що РФ готова розглянути обмін українських моряків

Середа, 5 грудня 2018, 11:08
У Кремлі кажуть, що РФ готова розглянути обмін українських моряків

Москва готова розглянути гіпотетичні пропозиції щодо обміну українських моряків, затриманих у Керченській протоці, однак про реакцію на такі ініціативи говорити передчасно.

Про це заявив журналістам у середу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російський "Інтерфакс".

На прохання прокоментувати пропозиції про обмін, які озвучує офіційний Київ, Пєсков сказав:

"Мені невідомо про такі умови. Якщо надійдуть якісь конкретні пропозиції, напевно вони будуть розглядатися".

"Але чи означає це, що на них буде дана відповідь, я зараз сказати не можу", – зазначив Пєсков.

Він дав зрозуміти, що Росія продовжить судити українських моряків, а "критика Заходу не є приводом для скасування "передбачених російським законодавством процедур".

Як повідомлялося, Україна вимагає негайного звільнення 24 військовополонених моряків, утримуваних у Росії.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

29 листопада президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полон українських військових.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч президентів може відбутися лише після повернення Росією захоплених українських моряків.  

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

"Українська правда" у Threads

Теми: морякиКерченська протока
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