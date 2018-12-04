Геращенко: Гризлов "втік" із засідання в Мінську
Представник Росії у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов залишив засідання у Мінську, коли українська сторона почала зачитувати заяву з протестом проти відкритої російської агресії.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко.
"Представник РФ в ТКГ Б. Гризлов сьогодні в Мінську залишив залу засідання під час оголошення українською стороною заяви з протестом проти відкритої російської агресії в Азовському морі і Керченській протоці", - написала вона.
"Коли немає що сказати- росіяни тікають. Або відверто брешуть. Російські пропагандистські медіа розповсюдили відверто маніпулятивні і неправдиві заяви своїх маріонеток з контрольованих РФ ОРДЛО про звільнення заручників", - додала Геращенко.
Раніше українська сторона на перемовинах у Мінську закликала Організацію з безпеки і співробітництва в Європі моніторити акваторію Азовського моря і прилеглих територій.
25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.
Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.
Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.
Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.
Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.
26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.
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