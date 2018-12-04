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Геращенко: Гризлов "втік" із засідання в Мінську

Вівторок, 4 грудня 2018, 17:14
Геращенко: Гризлов втік із засідання в Мінську

Представник Росії у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов залишив засідання у Мінську, коли українська сторона почала зачитувати заяву з протестом проти відкритої російської агресії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко.

"Представник РФ в ТКГ Б. Гризлов сьогодні в Мінську залишив залу засідання під час оголошення українською стороною заяви з протестом проти відкритої російської агресії в Азовському морі і Керченській протоці", - написала вона.  

"Коли немає що сказати- росіяни тікають. Або відверто брешуть. Російські пропагандистські медіа розповсюдили відверто маніпулятивні і неправдиві заяви своїх маріонеток з контрольованих РФ ОРДЛО про звільнення заручників", - додала Геращенко.

Раніше українська сторона на перемовинах у Мінську закликала Організацію з безпеки і співробітництва в Європі моніторити акваторію Азовського моря і прилеглих територій.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Теми: ГеращенкоМінські угодиморяки
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