ЗМІ: Філарет не висуватиме свою кандидатуру на престол об’єднаної церкви

Нинішній глава УПЦ Київського патріархату, патріарх Філарет не буде балотуватись на посаду предстоятеля Єдиної помісної української церкви.

Про це заявив релігієзнавець Андрій Ковальов, який раніше працював в інформаційному відділі УПЦ КП, повідомляє Громадське.

"За моєю інформацією, він (Філарет, ред.) не буде балотуватись на посаду предстоятеля... Скоріше за все, для загалу, для укураїнського суспільства, постать предстоятеля, якого обере Собор імовірно 15 грудня, це буде невідомий єпископ. Але, на мою думку, це буде все таки людина із середовища Київського патріархату (КП), тому що єпископів КП буде більшість", — заявив Ковальов, коментуючи питання, хто може очолити об'єднану помісну православну церкву в Україні.

За його словами, від 7 до 15 єпископів від УПЦ Московського патріархату будуть присутні на Соборі.

Ковальов додав, що майбутній очільник помісної церкви буде "відомим і авторитетним єпископом у середовищі єпископату".

На питання, чому Філарет відмовляється балотуватись на посаду предстоятеля, релігієзнавець відповів:

"Філарету наступного року виповниться 90 років. Наскільки мені відомо, це такий елемент переговорів із Константинополем і прояв мудрості патріарха, що потрібно посаду предстоятеля у помісній церкві поступитися молодому предстоятелю... Це дуже правильний і символічний знак в контексті створення нової церкви, відродження".

"Мені видається, що Філарет хоче бачити на цій посаді молодого, набагато молодшого за себе патріарха, предстоятеля. Щоб давати сигнал і в майбутнє мирянам, впевненість, що він приходить надовго. Він молодий, в нього є сили, є нова візія розвитку церкви", — додав Ковальов.

За словами Ковальова, 41 архієрей УПЦ КП має шанси стати предстоятелем.

Раніше сам Філарет повідомив, що має намір очолити майбутню єдину помісну церкву в Україні.

Як повідомлялось, Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) не подаватиме кандидатуру на пост предстоятеля майбутньої помісної православної церкви.

5 грудня, виступаючи на Форумі місцевого самоврядування в Києві, Порошенко заявив, що 15 грудня відбудеться об'єднавчий собор, щодо української автокефалії.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні.

Російська церква не визнає такого рішення і називає його неканонічним.

29 листопада стало відомо, що синод Вселенського патріархату підготував конституційну хартію (статут) для української церкви. Президент Петро Порошенко оголосив, що на синоді Вселенського патріархату було схвалено текст томосу про надання незалежності українській церкві.

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