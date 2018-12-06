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Авакова допитають у справі про нібито замах на Януковича - ЗМІ

Четвер, 6 грудня 2018, 10:38

Генеральна прокуратура має намір провести допит міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова в рамках справи про можливий замах на колишнього президента Віктора Януковича в 2014 році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Разом з тим, джерело не повідомило дату виклику на допит глави МВС.

У 2017 році начальник Управління державної охорони (УДО) Валерій Гелетей заявив, що жоден факт замаху на екс-президента Януковича не був встановлений.

"У рамках проведеного раніше службового розслідування жоден факт замаху встановлений не був. Були опитані всі військовослужбовці УДО, що знаходилися в складі останніх кортежів Януковича і відмовилися залишати територію України разом з ним, - ніхто не заявив про якісь замахи", - розповів Гелетей.

Як відомо, охоронці Януковича під час судових засідань заявляли, що на екс-президента кілька разів здійснювалися замахи у 2014 році.

Адвокат Віталій Сердюк просив викликати до суду свідків нібито замахів на життя екс-президента Віктора Януковича та вимагав дисциплінарної відповідальності для генпрокурора.

5 грудня в Оболонському райсуді Києва знову не вийшов на відеозв'язок з останнім словом екс-президент Віктор Янукович, де розглядається справа про його державну зраду.

Теми: ЯнуковичАваков
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