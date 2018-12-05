Янукович не виступив з останнім словом у суді: Це "приниження гідності"

В Оболонському райсуді Києва знову не вийшов на відеозв'язок з останнім словом екс-президент Віктор Янукович, де розглядається справа про його державну зраду.

Про це повідомив на початку засідання у вівторок головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Адвокати заявили, що він не може вийти на відеозв'язок, оскільки перебуває у медичному закладі і є відповідна довідка про його хворобу від лікаря, який його оглядав.

За словами захисників, Янукович не може також вийти на відеозв'язок із лікарні, бо немає для цього технічної можливості, забороняють лікарі і це принижує його гідність - виступати із лікарняної палати з останнім словом.

Вони просили суд зробити перерву у засіданнях до того часу, поки президент-утікач зможе виступити у суді.

Прокурори у свою чергу зазначили, що проти таких вимог, оскільки Янукович у повній мірі використав своє право на захист, а засідання для його виступу з останнім словом вже переносилися кілька разів.

Головуючий суддя Дев'ятко також заявив, що є дві різні довідки від різних лікарів, які кажуть про абсолютно різні захворювання в обвинуваченого у держзраді екс-президента.

При цьому, на його думку, оскільки у Януковича не ушкоджена голова і органи мовлення, він цілком здатний вийти на відеозв'язок.

"Сьогодні відбувається 89 судове засідання. Судове провадження було без участі Януковича, хоча він викликався, у тому числі направленням повісток за відомою адресою його проживання та офіційним викликом", - сказав суддя.

Він додав, що виступ з останнім словом екс-президента призначалося вже тричі, але без поважних причин він не вийшов на зв'язок.

За словами Девятка, така позиція Януковича цілком сприйнята судом і упередженого ставлення у суду не виникло.

Він додав, що оскільки обвинуваченим було у повній мірі використане право на захист, то суд вирішив відмовити у клопотанні адвокатів щодо перерви у судовому провадженні і виходить у нарадчу кімнату для ухвалення рішення судом першої інстанції у даній справі.

Раніше повідомлялося, що звинуваченому в зраді екс-президенту Віктору Януковичу, який травмував ногу 17 листопада, може знадобитися лікування в Ізраїлі.

18 листопада РосЗМІ поширили інформацію про те, що Янукович був госпіталізований "в нерухомому стані з підозрою на травму хребта і травму коліна, які він отримав під час гри в теніс на одному з підмосковних кортів".

Оболонський районний суд Києва, якому залишилося вислухати заключне слово Януковича, в зв'язку з заявою захисту щодо травми підзахисного переніс засідання на 5 грудня.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко заявив, що обвинувачений у державній зраді екс-президент зможе виступити в суді з останнім словом сидячи або лежачи.

Нагадаємо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Суд у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича мав перейти до стадії судових дебатів 30 липня.

31 липня адвокати Януковича заявили про відвід суддям і прокурорам і покинули судове засідання.

Тому суд вирішив надати Януковичу державного захисника. Крім того, обвинувачений найняв ще одного адвоката (Байдика), щоб посилити команду своїх захисників.

Промова Байдика у дебатах почалась 13 вересня і тривала понад 30 годин.

5 жовтня стало відомо, що Байдик захворів і пішов на лікарняний, тому виступати почав Горошинський.

Крім того український суд чекає Януковича з останнім словом до кінця жовтня.