Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Продану не змогли надіти електронний браслет, бо не вистачило

Четвер, 6 грудня 2018, 14:31

Правоохоронці наразі не змогли виконати рішення суду і надіти на екс-очільника Державної фіскальної служби Мирослава Продана електронний браслет, оскільки вільних браслетів немає.

Про це "Українській правді" повідомив заступник голови Спеціальної антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.

"Станом на 10 ранку сьогодні браслетів не було у Київській області – це та інформація, яку я отримав від підлеглих, що спілкувались з правоохоронцями", - сказав він.

Кривенко додав, що пошуки браслета для Продана тривають.

"Звісно, ми не полишаємо пошуку електронного браслета, щоб виконати рішення суду", - підсумував Кривенко.

Нагадаємо, САП підозрює Мирослава Продана у набутті 89 мільйонів гривень під час роботи на посадах в.о. заступника та голови Державної фіскальної служби з липня 2016 року по червень 2018 року.

Повідомляється, що за ці кошти Продан придбав дві квартири у Києві за 6,7 мільйона, два будинки у Туреччині за 78 мільйонів і 3 авто представницького класу за 3,4 мільйона гривень, але оформив їх на близьку особу.

Також слідство перевіряє причетність екс-очільника ДФС до придбання інших об’єктів нерухомості в Києві та люксових автомобілів.

5 вересня Кабінет міністрів звільнив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана за його власною заявою.

Продан заявив, що пішов у відставку, щоб не було конфлікту інтересів, оскільки Кабмін планує провести конкурс на посаду глави Фіскальної служби і Продан збирається в ньому брати участь.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні Мирославу Продану, оскільки той не з'являвся на виклики.

У САП нагадали, що ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

21 листопада Продан повідомив, що незабаром повертається в Україну і одразу піде до САП.

26 листопада екс-очільник ДФС повернувся в Україну. 

4 грудня Солом’янський районний суд Києва обрав Продану запобіжний захід у вигляді взяття на поруки з носінням електронного браслета.

Читайте також "Дивна війна", або Осінні іспити прем'єра Гройсмана

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Продан МирославАнтикорупційна прокуратураФіскальна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Продан Мирослав
Суд взяв під домашній арешт кума Продана, який купував йому вілли в Туреччині
Економічні новини дня: про елітних паркувальників, браслет Продана та ТРЦ Фірташа
З Продана зняли електронний браслет та дозволили виїзд за кордон
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: