Росія пустила консулів до українських військовополонених – Клімкін

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Четвер, 6 грудня 2018, 16:31

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін стверджує, що українські консули почали відвідування українських військовополонених моряків, яких Росія утримує в Москві.

Про це він заявив у коментарі на полях міністерської зустрічі ОБСЄ, повідомляє з Мілана кореспондент "Європейської правди".

Клімкін стверджує, що домовленість про це стала результатом тиску на РФ в рамках даної організації.

"Позитивний результат зустрічі ОБСЄ – те, що ми вибили у них (російської влади –ЄП) відповідь на питання, де знаходяться наші хлопці і вибили графік консульських відвідин.

Саме зараз наші консули зустрічаються з пораненими хлопцями, з трьома, і потім кожен день будуть зустрічатися з іншими – щоби до суботи консули переконалися, в якому вони стані", - заявив міністр.

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Теми: моряки Росія заручники
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