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Росія пустила консулів до українських військовополонених – Клімкін

Четвер, 6 грудня 2018, 17:31

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін стверджує, що українські консули почали відвідування українських військовополонених моряків, яких Росія утримує в Москві.

Про це він заявив у коментарі на полях міністерської зустрічі ОБСЄ, повідомляє з Мілана кореспондент "Європейської правди".

Клімкін стверджує, що домовленість про це стала результатом тиску на РФ в рамках даної організації.

"Позитивний результат зустрічі ОБСЄ – те, що ми вибили у них (російської влади –ЄП) відповідь на питання, де знаходяться наші хлопці і вибили графік консульських відвідин.

Саме зараз наші консули зустрічаються з пораненими хлопцями, з трьома, і потім кожен день будуть зустрічатися з іншими – щоби до суботи консули переконалися, в якому вони стані", - заявив міністр.

Пізніше міністр уточнив, що провести всі зустрічі до суботи не вийде. Спочатку планувалось, що всі зустрічі завершаться до суботи, але потім стало відомо, що графік буде іншим.

"Остаточний графік ще узгоджується, але все одно ми розраховуємо, що зустріч з 24 моряками відбудеться у найближчі дні", - сказав міністр.

Пізніше Клімкін уточнив, що цього результату вдалося досягти без прямих переговорів з російським міністром закордонних справ, завдяки тиску партнерів.

"Ми пояснювали, що росіяни порушують і закон, і принципи моралі, і попросили наших партнерів вплинути. Ми розуміли, що якщо вони від всіх почують, що вони порушують і міжнародне право, і двосторонню консульську угоду між Україною і Росією, за якою вони мали гарантувати консулам доступ до них протягом трьох діб", - розповів Клімкін.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця. Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

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"Українська правда" у Threads

Теми: морякиРосіязаручники
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