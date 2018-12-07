У РФ поскаржилися на хакерів, які збирають дані для нових санкцій

У російській компанії, що спеціалізується на розкритті кіберзлочинів Group-IB заявили про виявлення хакерських груп, які нібито збирають в інтересах інших країн відомості для введення санкцій проти громадян Росії.

За це повідомляє РБК з посиланням на джерела.

Відзначається, що з-за знахідок хакерів уже було "2-3 випадки введення санкцій".

"На території Росії діє кілька хакерських угруповань, метою яких є пошук громадян РФ, у відношенні яких можна ввести санкції США та інших країн", - цитує агентство главу компанії Group-IB Іллю Сачкова.

"Їхнє завдання - поповнювати санкційні американські списки, а не красти гроші з банку. Зовсім інша мета атаки", - додав він.

За його словами, в світі існує кілька проурядових хакерських груп, які збирають інформацію про окремих людей і структури, яка може використовуватися для поповнення санкційних списків різних країн, а не тільки США і ЄС.

За даними джерел, хакери проникають в банки, нібито щоб виявляти їхніх клієнтів, проти яких можна було б ввести санкції.

"Вони вивчають в першу чергу їхні рахунки, а також обсяги і напрямки транзакцій", - зазначив він.

Подібну інформацію підтвердив агентству й інший співрозмовник в сфері кібербезпеки.

При цьому повідомляється, що керівник підрозділу Центробанку з кібербезпеки "ФінЦЕРТ" Артем Калашников відмовився коментувати цю тему, а прес-служба на офіційний запит не відповіла.

"У Group-IB інформацію про конкретні випадки хакерських атак в Росії з метою введення санкцій наводити не стали", - сказано в публікації.

Повідомляється, що хакерські групи працюють не тільки в Росії.

У компанії додали, що в топ-3 країн походження найактивніших проурядових хакерських груп входять Китай, Північна Корея та Іран.

Раніше повідомлялося, що через агресивних дій в Керченській протоці Росія отримає кілька пакетів нових серйозних санкцій.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.