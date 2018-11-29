МЗС: За агресію у Керченській протоці Росія отримає нові серйозні санкції

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Четвер, 29 листопада 2018, 23:57

Через агресивні дії в Керченській протоці Росія отримає кілька пакетів нових серйозних санкцій.

Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Підготовлено кілька пакетів санкцій, дуже серйозних санкцій. Я не можу говорити про всі деталі, але насправді те, що вже і зараз є - працює проти Росії", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства в четвер .

Клімкін також назвав відмову президента США Дональда Трампа від зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним "ляпасом" для лідера Росії.

29 листопада президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полонених українських моряків. Про своє рішення він написав у Twitter.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

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Теми: санкції Росія Азовське море
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