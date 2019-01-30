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Украинский кикбоксер задержан в РФ по делу об убийстве в Киеве

Среда, 30 января 2019, 10:21

Сотрудники Интерпола задержали в Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, находившегося в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

Об этом сообщает в среду "Интерфакс", ссылаясь на источник в правоохранительных органах РФ.

"Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)", - сказал собеседник.

Отмечается, что Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Петербурга.

Правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании через НЦБ Интерпола МВД России, добавил источник.

Позже стало известно, что Киев получил информацию о задержании по каналам Интерпола и готовит экстрадицию Оленчика.

В свою очередь издание "Фонтанка" пишет, что оперативники фактически заманили Оленчика в МРЭО, придумав несуществующее ДТП.

 

"Теперь, согласно процедуре, Вадим Оленчик будет арестован на 40 суток, перевезен в следственный изолятор. Интерпол ждет запроса на экстрадицию", – пишет издание.

По данным открытых источников, двукратный чемпиона мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу В.Оленчик с конца 2017 года разыскивается по делу об убийстве в Киеве его знакомого с последующим угоном автомобиля.

 

Темы: ИнтерполРосcиякриминал
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