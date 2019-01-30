Ирина Луценко заявила, что подаст в суд на Гриценко

Народный депутат Ирина Луценко заявила, что собирается подать в суд на кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.

Об этом она сообщила в Facebook.

"От имени всех матерей наших защитников Отечества подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии. Хоть так заставлю этого лжеца помочь Вооруженным Силам Украины", - написала она.

Нардеп добавила, что она вместе с мужем, гепрокурором Юрием Луценко самостоятельно покупали каску, бронежилет и палатки для сына, так же они вместе с волонтерами привозили продукты на фронт.

Напомним: