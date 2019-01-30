Ирина Луценко заявила, что подаст в суд на Гриценко
Среда, 30 января 2019, 17:49
Народный депутат Ирина Луценко заявила, что собирается подать в суд на кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.
Об этом она сообщила в Facebook.
"От имени всех матерей наших защитников Отечества подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии. Хоть так заставлю этого лжеца помочь Вооруженным Силам Украины", - написала она.
Нардеп добавила, что она вместе с мужем, гепрокурором Юрием Луценко самостоятельно покупали каску, бронежилет и палатки для сына, так же они вместе с волонтерами привозили продукты на фронт.
Напомним:
- Гриценко в интервью Гордону заявил, что в отличие от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко или секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова не прятал своего сына от службы в АТО.
- Генпрокурор возмутился словами Гриценко, и заявил, что требует извинений. Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно.
- После этого Гриценко заявил, что не будет извиняться перед генеральным прокурором Юрием Луценко, однако принес извинения его сыну Александру.
Украинская правда