Ирина Луценко заявила, что подаст в суд на Гриценко

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Среда, 30 января 2019, 18:49

Народный депутат Ирина Луценко заявила, что собирается подать в суд на кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.

Об этом она сообщила в Facebook.

"От имени всех матерей наших защитников Отечества подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии. Хоть так заставлю этого лжеца помочь Вооруженным Силам Украины", - написала она.

Нардеп добавила, что она вместе с мужем, гепрокурором Юрием Луценко самостоятельно покупали каску, бронежилет и палатки для сына, так же они вместе с волонтерами привозили продукты на фронт.

Напомним:

  • Гриценко в интервью Гордону заявил, что в отличие от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко или секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова не прятал своего сына от службы в АТО.
  • Генпрокурор возмутился словами Гриценко, и заявил, что требует извинений. Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно.
  • После этого Гриценко заявил, что не будет извиняться перед генеральным прокурором Юрием Луценко, однако принес извинения его сыну Александру.

Украинская правда

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Темы: Луценко Гриценко суд скандал


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