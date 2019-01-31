Зеленський вирвався в лідери президентського рейтингу – соціологи

Лідером президентського рейтингу є Володимир Зеленський, якого підтримують 19% тих, хто визначився та має намір голосувати.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене в січні 2019 року.

18,2% опитаних українців підтримують Юлію Тимошенко, за чинного президента Петра Порошенка готові віддати свої голоси 15,1%.

Підтримка інших кандидатів виглядає наступним чином: у Юрія Бойка – 10,0%, Анатолія Гриценка – 8,5%, Олега Ляшка – 7,0%, Євгена Мураєва – 3,6%, Олександра Шевченка – 2,9%, Андрія Садового – 2,7%, Олександра Вілкула – 2,6%.

Соціологи зазначають, що за останній місяць помітно зріс рейтинг Зеленського та Порошенка. Невелике зменшення відбулося у рівні підтримки Тимошенко. Електоральні показники інших кандидатів не зазнали відчутних змін.

Зеленський має відносно вищі електоральні показники серед виборців Півдня та Сходу, у Києві – ділить першість з Порошенком, на Донбасі – з Бойком. Тимошенко лідирує у Центрі та на Півночі, на Заході – поділяє лідерську сходину з діючим главою держави. Останній – лідер симпатій серед виборців Галичини.

Також соціологи вказують на те, що Зеленський – кандидат, який має найвищий потенціал електорального росту (т.зв. "другий вибір"). Його готові підтримати 7,4% виборців, за умови, якщо їхні фаворити не братимуть участі у виборах. Тимошенко та Гриценка могли б підтримати ще по 6% таких опитаних, Бойка, Ляшка – по 5%, Мураєва, Садового, Шевченка – по 4%, Вілкула – 3%, Порошенка та Наливайченка – по 2%.

23% респондентів вважають, що наступним президентом буде Тимошенко. У перемогу Порошенка вірять 16,3%, Зеленського – 10,3%.

Антирейтинг надалі очолює Порошенко: майже половина опитаних заявили, що не проголосують за нього за жодних обставин. 31% опитаних зазначили, що не віддадуть свої голоси за Тимошенко, чверть – за Бойка, кожен п’ятий – за Яценюка та Ляшка.

Опитування "Рейтинга" було проведене 16-24 січня. Шляхом особистого інтерв’ю соціологи опитали 6000 респондентів від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,3%.

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