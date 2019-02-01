Викрадений фігурант справи про вбивство Вороненкова помер від ран – росЗМІ
У Росії правоохоронні органи затримали двох осіб, підозрюваних у викраденні українського кримінального авторитета Юрія Василенка, фігуранта справи про вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова в березні 2017 року Києві.
Про це повідомляє 1 лютого видання "Росбалт", посилаючись на джерело.
Причому, за даними співрозмовника видання, самого гангстера немає в живих - він помер від поранення, отриманого під час нападу.
Як розповіло "Росбалту" джерело в правоохоронних органах, бандити повинні були доставити "авторитета" до вагомої постаті в кримінальному світі - на бесіду, від якої він ухилявся.
Однак Василенко на вулиці спробував чинити опір. В ході боротьби в нього вистрілили з пістолета ТТ. На місці було виявлено фрагмент кістки, що вказувало на серйозність поранення "авторитета".
Щоб знайти зловмисників, знадобилося більше двох тижнів. А 31 січня оперативники за підтримки спецназу провели ряд операцій, в Москві і в Курську були затримані двоє учасників нападу.
"На допитах вони валять провину на подільників, які ще не спіймані. Всіляко применшують свою роль у злочині. Про долю Василенка поки чітко не говорять. За оперативними даними, його немає в живих. Він помер від отриманого поранення. Але тіло поки не знайдено", - розповів співрозмовник "Росбалта".
Відзначається, що затриманими виявилися члени одного із злочинних угруповань Курської області, які в якийсь момент були близькі до Василенка. Зокрема, один з нападників, за оперативними даними, раніше міг брати участь у вбивстві Євгена Жиліна.
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Нагадаємо:
- Уродженець Харкова Юрій Василенко, який має подвійне громадянство - РФ і України був поранений і викрадений 10 січня в Москві.
Українська прокуратура називала Василенка співучасником убивства Вороненкова.
- Дениса Вороненкова вбили пострілом у центрі Києва 23 березня 2017 року. Вбивцю Павла Паршова поранив охоронець колишнього російського депутата – і він помер у лікарні.
- У вбивці Вороненкова був спільник – Ярослав Левенець, із 2012 року він перебуває в розшуку за економічні злочини.
- Олександр Лось, як вважає слідство, був разом із Левенцем співорганізатором злочину, а саме організовував двох водіїв і кілера.
- Ярослав Тарасенко був водієм "Ланоса", в якому приїхав кілер. Його затримали 16 липня 2017 року.
- У вересні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що замовник убивства перебуває на території Росії і має активні контакти зі злочинними колами та спецслужбами, а "виконавці, переважно, громадяни України".
- Пізніше стало відомо, що в організації вбивства підозрюється громадянин Росії Володимир Тюрін– колишній цивільний чоловік вдови Вороненкова Марії Максакової. У березні 2018 року його оголосили в розшук в Україні.
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