Викрадений фігурант справи про вбивство Вороненкова помер від ран – росЗМІ

У Росії правоохоронні органи затримали двох осіб, підозрюваних у викраденні українського кримінального авторитета Юрія Василенка, фігуранта справи про вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова в березні 2017 року Києві.

Про це повідомляє 1 лютого видання "Росбалт", посилаючись на джерело.

Причому, за даними співрозмовника видання, самого гангстера немає в живих - він помер від поранення, отриманого під час нападу.

Як розповіло "Росбалту" джерело в правоохоронних органах, бандити повинні були доставити "авторитета" до вагомої постаті в кримінальному світі - на бесіду, від якої він ухилявся.

Однак Василенко на вулиці спробував чинити опір. В ході боротьби в нього вистрілили з пістолета ТТ. На місці було виявлено фрагмент кістки, що вказувало на серйозність поранення "авторитета".

Щоб знайти зловмисників, знадобилося більше двох тижнів. А 31 січня оперативники за підтримки спецназу провели ряд операцій, в Москві і в Курську були затримані двоє учасників нападу.

"На допитах вони валять провину на подільників, які ще не спіймані. Всіляко применшують свою роль у злочині. Про долю Василенка поки чітко не говорять. За оперативними даними, його немає в живих. Він помер від отриманого поранення. Але тіло поки не знайдено", - розповів співрозмовник "Росбалта".

Відзначається, що затриманими виявилися члени одного із злочинних угруповань Курської області, які в якийсь момент були близькі до Василенка. Зокрема, один з нападників, за оперативними даними, раніше міг брати участь у вбивстві Євгена Жиліна.

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