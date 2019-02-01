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Клімкін про звільнення Аласанії: за 2 місяці до виборів – це на голову не налазить

П'ятниця, 1 лютого 2019, 17:00

Міністр зовнішніх справ Павло Клімкін вважає, що Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії повинна озвучити свої претензії до Зураба Аласанії, за чию відставку з посади голови правління Суспільного мовлення вона проголосувала.

Про це він пише 1 лютого у Facebook.

Клімкін зазначив, що знає Аласанію як класного журналіста і справжнього патріота.

"Рулити UA: Суспільне мовлення, напевно, непросто. У нас траплялись дружні дискусії. Зокрема, щодо мов національних меншин у контексті регіонального мовлення… Наші думки могли розходитися, але розмова завжди була дружньою і з великою повагою до позиції співрозмовника", – каже міністр.

Реагуючи на ситуацію з розірванням контракту з Аласанією, Клімкін зазначає:

"Я не знаю, які у Наглядової ради питання до Зураба, але вони мають, щонайменше, бути озвучені. А також стати предметом суспільного обговорення, як, власне, і має бути при "суспільному" мовленні".

"А взагалі, подібна ситуація за два місяці до виборів - це, вибачте, на голову не налазить", – резюмує очільник МЗС.

Нагадаємо:

  • 31 січня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільненняЗураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
  • У Наглядовій раді НСТУ не пояснили причину дострокового відсторонення Аласанії без протоколу, який пообіцяли опублікувати приблизно за тиждень.
  • Зураб Аласанія заявив, що йому невідомі причини його відсторонення і додав, що "судова боротьба можлива і навіть обов'язкова – після оприлюднення причин".
  • Пізніше стало відомо, що у наглядовій раді НСТУ закидають Аласанії, зокрема, те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.
  • Незалежні журналісти різних українських ЗМІ назвали звільнення Аласанії проявом цензури та оголосилипро створення руху проти цензури.
  • Коментуючи розірвання контракту з Зурабом Аласанією, в Адміністрації президента лише заявили, що Петро Порошенко підтримує Суспільне мовлення.

"Українська правда" у Threads

Теми: телебачення
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