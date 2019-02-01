Клімкін про звільнення Аласанії: за 2 місяці до виборів – це на голову не налазить

Міністр зовнішніх справ Павло Клімкін вважає, що Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії повинна озвучити свої претензії до Зураба Аласанії, за чию відставку з посади голови правління Суспільного мовлення вона проголосувала.

Про це він пише 1 лютого у Facebook.

Клімкін зазначив, що знає Аласанію як класного журналіста і справжнього патріота.

"Рулити UA: Суспільне мовлення, напевно, непросто. У нас траплялись дружні дискусії. Зокрема, щодо мов національних меншин у контексті регіонального мовлення… Наші думки могли розходитися, але розмова завжди була дружньою і з великою повагою до позиції співрозмовника", – каже міністр.

Реагуючи на ситуацію з розірванням контракту з Аласанією, Клімкін зазначає:

"Я не знаю, які у Наглядової ради питання до Зураба, але вони мають, щонайменше, бути озвучені. А також стати предметом суспільного обговорення, як, власне, і має бути при "суспільному" мовленні".

"А взагалі, подібна ситуація за два місяці до виборів - це, вибачте, на голову не налазить", – резюмує очільник МЗС.

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