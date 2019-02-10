У Болгарії перевірять повідомлення про отруєння бізнесмена "Новічком"

Комісія з контролю за діяльністю спецслужб Народного зібрання Болгарії проведе слухання у зв'язку з оприлюдненою інформацією про отруєння "Новічком" (навесні 2015 року) болгарського бізнесмена Еміліяна Гебрева.

Як поінформував голова парламентської фракції партії ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) Цветан Цветанов, слухання пройдуть в четвер, 14 лютого, пише Укрінформ.

"Сподіваюся, що болгарські, британські та європейські правоохоронні структури активно працюють в рамках розслідування цього випадку", - повідомив Цветанов.

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