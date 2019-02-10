У Болгарії перевірять повідомлення про отруєння бізнесмена "Новічком"
Комісія з контролю за діяльністю спецслужб Народного зібрання Болгарії проведе слухання у зв'язку з оприлюдненою інформацією про отруєння "Новічком" (навесні 2015 року) болгарського бізнесмена Еміліяна Гебрева.
Як поінформував голова парламентської фракції партії ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) Цветан Цветанов, слухання пройдуть в четвер, 14 лютого, пише Укрінформ.
"Сподіваюся, що болгарські, британські та європейські правоохоронні структури активно працюють в рамках розслідування цього випадку", - повідомив Цветанов.
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та про підозрюваних росіян "Боширов"-Чепіга і "Петров"-Мішкін. Що відомо про пригоди "солсберійських туристів"
Нагадуємо:
- Британське видання The Insider і група Bellingcat оприлюднили інформацію про те, що болгарський бізнесмен Гебрев був отруєний "Новічком" навесні 2015 року.
- Імовірно, до цього причетний громадянин Росії Сергій Федотов, який перебував у Болгарії наприкінці квітня 2015 року, коли Гебрев був госпіталізований з симптомами отруєння "Новічком". Після госпіталізації Гебрева Федотов спішно покинув територію Болгарії, повернувшись до Москви.
- Еміліян Гебрев – відомий в Болгарії бізнесмен, власник компанії "Дунарит" та одного із збройових заводів.
- Сам Гебрев вважає, що був отруєний через інтерес Росії до його збройового заводу.
- У березні 2018 року у Великій Британії нервово-паралітичною речовиною класу "Новічок" був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка. Медикам окружної лікарні Солсбері вдалося їх врятувати.
- 5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими.
- Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".
- Колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні, заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію.
- Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін. Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.
- Президент РФ нібито вручив Мішкіну нагороду у другій половині 2014 року. Люди, знайомі з його сім'єю, вважають, що Мішкіна нагородили за діяльність "або у Криму, або щодо Януковича".
- Також у Bellingcat заявили, що співробітники ГРУ РФ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга брали участь у захопленні держустанов на Донбасі.