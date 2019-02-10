Аваков звинуватив штаби кандидатів у розпалюванні ненависті

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив штаби кандидатів у президенти в розпалюванні ненависті в суспільстві.

Про це він написав у ніч на неділю на своїй сторінці в Facebook.

"Це робота штабів така? Розмотувати донезмоги спіраль ненависті в суспільстві? ... Штаби політиків!? Адже це ви, які називають себе чесними і прекрасними - посилаєте бойовиків один на одного, платите за це брудні гроші... А при світлі дня - в підсумку ми зустрічаємося з респектабельними, шанованими людьми з політичних штабів, які дають команди і наймають людей робити ницості!", - зазначив Аваков.

За словами міністра, "це не політика, і не виборча кампанія - це бл*дство".

Аваков повідомив, що в Кривому Розі на підході до мітингу одного з кандидатів у президенти зупинили громадянина з 10 літрами зеленки.

"В 4 містах протягом одного дня вилучали зеленку у різного роду активістів... З глузду з'їхали зовсім?", - запитує він.

"Мені зателефонував один товариш – це, каже, свавілля, чому поліція виводить з мітингу кандидата Х. людей? Вони ж просто стоять і не нападають поки ні на кого. Обурюється. А те, що в кишенях у порученців одного штабу проти іншого, які "просто стоять" - фінка і кастет з петардою, газ черемха і флакони з зеленкою - серед збору тисячі людей - нічого?", - зазначив Аваков.

Він закликав штаби конкурентів на виборах "зупинитися".

"Зберіться, панове кандидати, домовтеся, як вести чесну конкуренцію і не втратити країну, не розміняти все ненависть і підлі провокації. Адже це так приємно - чесно виграти вибори", - пише міністр.

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