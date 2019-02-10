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Аваков обвинил штабы кандидатов в разжигании ненависти

Воскресенье, 10 февраля 2019, 08:45
Аваков обвинил штабы кандидатов в разжигании ненависти

Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе.

Об этом он написал в ночь на воскресенье на своей странице в Facebook.

"Это работа штабов такая? Разматывать донельзя спираль ненависти в обществе?.. Штабы политиков!? Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными – посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги... А при свете дня - ведь в итоге мы встречаемся с респектабельными, уважаемыми людьми из политических штабов, которые дают команды и нанимают людей делать низости!", - отметил Аваков.

По словам министра, "это не политика, и не избирательная кампания - это бл*дство".

Аваков сообщил, что в Кривом Роге на подходе к митингу одного из кандидатов в президенты остановили гражданина с 10 литрами зеленки.

"В 4 городах в течении одного дня изымали зеленку у разного рода активистов… С ума посходили совсем?", - спрашивает он.

"Мне позвонил один товарищ – это говорит беспредел, почему полиция выводит с митинга кандидата Х. людей? Они же просто стоят и не нападают пока ни на кого. Возмущается. А то что в карманах у "просто стоящих" порученцев одного штаба против другого – финка и кастет с петардой, газ черемуха и флаконы с зеленкой – посреди собрания тысячи людей - ничего?", - отметил Аваков.

Он призвал штабы конкурентов на выборах "остановиться".

"Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь, как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все ненависть и подлые провокации. Ведь это так приятно – честно выиграть выборы", - пишет министр.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Аваковвыборы президента 2019
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