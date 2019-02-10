Крищенко вибачився за слова поліцейського "Лягай, Бандеро!"
Керівник поліції Києва Андрій Крищенко вибачився перед суспільством за дії правоохоронця, який при затриманні людей біля Подільського райвідділку в суботу крикнув: "Лягай, Бандеро!".
Про це він сказав на брифінгу в неділю, відповідаючи на питання журналістів.
"Я хочу вибачитися перед суспільством за дії цього працівника. Я особисто в силу переконання і розуміння історичної ситуації вважаю це неприпустимим", - зазначив Крищенко.
"Ми встановимо цю особу, коли вивчать відео покадрово, і вона буде притягнута до відповідальності", - додав він.
Крищенко наголосив, що можливе перевищення повноважень працівниками поліції у суботу розслідує Державне бюро розслідувань.
Щодо зафіксованого на відео чоловіка в цивільному одязі, який бив затриманого, що лежав на землі, керівник київської поліції зазначив: "В тому числі, ці дії стали приводом порушення кримінального провадження ДБР… Конкретно ця особа буде нести відповідальність, я так розумію".
За словами керівника поліції Києва, наразі жоден з правоохоронців не відсторонений від виконання обов'язків на час службового розслідування.
"Службове розслідування почалося тільки сьогодні зранку. Якщо я вважатиму, що якась особа зможе впливати на хід розслідування, вона буде відсторонена", - сказав Крищенко.
Він також повідомив, що в разі якщо буде встановлено перевищення повноважень працівниками поліції, їм може загрожувати до 8 років позбавлення волі за 365 статтею КПК (перевищення влади або службових повноважень). Водночас тим, кого затримували, може загрожувати максимально до 7 років за ч.4 статті 296 (хуліганство із застосуванням зброї).
Нагадаємо:
- 9 лютого в Києві сталися сутички між поліцією та членами С14, яких на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" було названо учасниками відповідної акції.
- Поліція почала за фактом подій три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (Захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК.
- У ГПУ заявили, що за фактом інциденту до ЄРДР внесено відомості про скоєння правоохоронцями кримінального правопорушення.