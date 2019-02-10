Крищенко вибачився за слова поліцейського "Лягай, Бандеро!"

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко вибачився перед суспільством за дії правоохоронця, який при затриманні людей біля Подільського райвідділку в суботу крикнув: "Лягай, Бандеро!".

Про це він сказав на брифінгу в неділю, відповідаючи на питання журналістів.

"Я хочу вибачитися перед суспільством за дії цього працівника. Я особисто в силу переконання і розуміння історичної ситуації вважаю це неприпустимим", - зазначив Крищенко.

"Ми встановимо цю особу, коли вивчать відео покадрово, і вона буде притягнута до відповідальності", - додав він.

Крищенко наголосив, що можливе перевищення повноважень працівниками поліції у суботу розслідує Державне бюро розслідувань.

Щодо зафіксованого на відео чоловіка в цивільному одязі, який бив затриманого, що лежав на землі, керівник київської поліції зазначив: "В тому числі, ці дії стали приводом порушення кримінального провадження ДБР… Конкретно ця особа буде нести відповідальність, я так розумію".

За словами керівника поліції Києва, наразі жоден з правоохоронців не відсторонений від виконання обов'язків на час службового розслідування.

"Службове розслідування почалося тільки сьогодні зранку. Якщо я вважатиму, що якась особа зможе впливати на хід розслідування, вона буде відсторонена", - сказав Крищенко.

Він також повідомив, що в разі якщо буде встановлено перевищення повноважень працівниками поліції, їм може загрожувати до 8 років позбавлення волі за 365 статтею КПК (перевищення влади або службових повноважень). Водночас тим, кого затримували, може загрожувати максимально до 7 років за ч.4 статті 296 (хуліганство із застосуванням зброї).

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