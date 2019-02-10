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Крищенко извинился за слова полицейского "Ложись, Бандера!"

Воскресенье, 10 февраля 2019, 12:47
Крищенко извинился за слова полицейского Ложись, Бандера!

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко извинился перед обществом за действия правоохранителя, который при задержании людей возле Подольского райотдела в субботу крикнул: "Ложись, Бандера!".

Об этом он сказал на брифинге в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов.

"Я хочу извиниться перед обществом за действия этого работника. Я лично в силу убеждения и понимания исторической ситуации считаю это недопустимым", - отметил Крищенко.

"Мы установим это лицо, когда изучат видео покадрово, и оно будет привлечено к ответственности", - добавил он.

Крищенко подчеркнул, что возможное превышение полномочий работниками полиции в субботу расследует Государственное бюро расследований.

Относительно зафиксированного на видео мужчины в гражданской одежде, который бил задержанного, лежащего на земле, руководитель киевской полиции отметил: "В том числе, эти действия стали поводом для начала уголовного производства ГБР... Именно этот человек будет нести ответственность, я так понимаю".

По словам руководителя полиции Киева, пока ни один из правоохранителей не отстранен от исполнения обязанностей на время служебного расследования.

"Служебное расследование началось только сегодня утром. Если я буду считать, что некое лицо сможет влиять на ход расследования, оно будет отстранено", - сказал Крищенко.

Он также сообщил, что в случае если будет установлено превышение полномочий работниками полиции, им может грозить до 8 лет лишения свободы по 365 статье УПК (превышение власти или служебных полномочий). В то же время тем, кого задерживали, может угрожать максимально до 7 лет по ч.4 статьи 296 (хулиганство с применением оружия).

Напомним:

Украинская правда
Темы: полицияКиев
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