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США намагаються уникнути нового "шатдауну"

Неділя, 10 лютого 2019, 23:24

США загрожує можливість повторного призупинення роботи четвертої частини федерального уряду, якщо до кінця дня в п'ятницю цього тижня не буде прийнято рішення про продовження фінансування. Попередній "шатдаун", який тривав рекордні 35 днів, завершився у січні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що дискусійним залишається питання про фінансування будівництва стіни на кордоні США і Мексики.

Президент США вимагає виділити на це 5,7 млрд доларів. Водночас демократи, які контролюють Палату представників Конгресу, судячи з усього, готові виділити деяку суму, але набагато менше, ніж хоче Трамп.

"Кілька законодавців днями заявили, що вони близькі до досягнення угоди, але поки неясно, з чим готовий погодитися Трамп", - йдеться у повідомленні.

"Мені здається, переговори застопорилися. Я не впевнений, що ми досягнемо результату", - заявив у неділю у коментарі Fox News  сенатор Річард Шелбі, провідний республіканець у комісії з 17 законодавців, які намагаються опрацювати угоду про фінансування заходів з охорони кордонів.

Мік Малвейні, який виконує обов'язки голови апарату Білого дому, в інтерв'ю NBC News заявив, що можливість нового "шатдауну" "абсолютно не можна" виключати.

За його словами, відповідь на питання, чи близькі законодавці до укладення угоди про фінансування заходів щодо зміцнення охорони кордонів, "залежить від того, кого ви слухаєте".

"Президент дійсно вважає, що на кордоні виникла криза в сфері нацбезпеки і гуманітарна криза, і він має намір щось зробити в зв'язку з цим. Він має намір вжити усіх законних заходів, щоб захистити цей кордон", - підкреслив Малвейні.

"За словами в.о. голови апарату Білого дому, якщо Трамп не доб'ється виділення грошей у необхідному йому обсязі, він, ймовірно, скаже: "Я знайду гроші в іншому місці" і скористається іншими урядовими фондами. Це рішення напевно буде оскаржене демократами", - пише "Голос Америки".

Нагадуємо:

  • У жовтні США заявили, що відправлять 5 200 військовослужбовців в якості реагування на загрозу масового проникнення в країну незаконних мігрантів, які прямують через Мексику до кордону США.
  • Президент США Дональд Трамп вимагає виділити майже 6 млрд доларів на фінансування стіни на кордоні з Мексикою, а демократи в Конгресі категорично відкидають цю пропозицію.
  • Через розбіжності між демократами і республіканцями про плани президента США побудувати стіну на кордоні з Мексикою в ніч на 22 грудня 2018 року в США почався "шатдаун", що став найдовшим в історії країни.
  • 25 січня Трамп підписав законопроект про припинення "шатдауну" на 3 тижні - до 15 лютого. Переговори про виділення додаткових коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою тривають.

Теми: США
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