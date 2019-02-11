США пытаются избежать нового "шатдауна"

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Понедельник, 11 февраля 2019, 00:24

США грозит возможность повторного приостановления работы четвертой части федерального правительства, если до конца дня в пятницу этой недели не будет принято решение о продолжении финансирования. Предыдущий "шатдаун", который длился рекордные 35 дней, завершился в январе.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что дискуссионным остается вопрос о финансировании строительства стены на границе США и Мексики.

Президент США требует выделить на это 5,7 млрд долларов. В то же время демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса, судя по всему, готовы выделить некоторую сумму, но гораздо меньше, чем хочет Трамп.

"Несколько законодателей на днях заявили, что они близки к достижению соглашения, но пока неясно, с чем готов согласиться Трамп", - говорится в сообщении.

"Мне кажется, переговоры застопорились. Я не уверен, что мы достигнем результата", - заявил в воскресенье в комментарии Fox News сенатор Ричард Шелби, ведущий республиканец в комиссии из 17 законодателей, которые пытаются разработать соглашение о финансировании мероприятий по охране границ.

Мик Малвейни, который выполняет обязанности главы аппарата Белого дома, в интервью NBC News заявил, что возможность нового "шатдауна" "абсолютно нельзя" исключать.

По его словам, ответ на вопрос, близки ли законодатели к заключению соглашения о финансировании мероприятий по укреплению охраны границ, "зависит от того, кого вы слушаете".

"Президент действительно считает, что на границе возник кризис в сфере нацбезопасности и гуманитарный кризис, и он намерен что-то сделать в этой связи. Он намерен принять все законные меры, чтобы защитить эту границу", - подчеркнул Малвейни.

"По словам и.о. главы аппарата Белого дома, если Трамп не добьется выделения денег в необходимом ему объеме, он, вероятно, скажет: "Я найду деньги в другом месте" и воспользуется другими правительственными фондами. Это решение наверняка будет обжаловано демократами", - пишет "Голос Америки".

Напоминаем:

  • В октябре США заявили, что привлекут 5 200 военнослужащих в качестве реагирования на угрозу массового проникновения в страну незаконных мигрантов, следующих через Мексику к границе США.
  • Президент США Дональд Трамп требует выделить почти 6 млрд долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, а демократы в Конгрессе  категорически отвергают это предложение.
  • Из-за разногласий между демократами и республиканцами о планах президента США построить стену на границе с Мексикой в ночь на 22 декабря 2018 года в США начался "шатдаун", ставший самым длинным в истории страны.
  • 25 января Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна на 3 недели - до 15 февраля. Переговоры о выделении дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой продолжаются.

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Темы: США


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