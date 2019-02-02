Порошенко показав майже 20 мільйонів дивідендів і процентів

Президент України Петро Порошенко отримав 19,675 мільйонів гривень дивідендів та процентів.

Відповідні зміни майнового статусу глави держави оприлюднено в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Зокрема, 18 млн 550 тис 829 грн Порошенко отримав в якості дивідендів від закритого інвестфонду "Прайм Ессетс Капітал", який управляє активами президента.

У "Міжнародному Інвестиційному Банку", акціями якого володіє глава держави, Порошенко отримав проценти у сумі 1 млн 125 тыс 126 грн.

Разом з тим у реєстрі декларацій 1 лютого було оприлюднено декларацію Порошенка як "кандидата на посаду", що охоплює 2017 рік.

Згідно з документом, доходи Порошенка склали 16 млн 303 тис 874 грн., в т.ч. заробітна плата на посаді глави держави - 336 тис. гривень, 15 млн 795 тис. 874 грн - відсотки по депозитах у банку "МІБ", 172 тис. гривень - дохід від продажу рухомого майна.

У банку "МІБ" Порошенко зберігає $25,49 млн, внески у "Прайм Ессетс Кепітал", що управляє активами Порошенко, складають 8,19 млн. грн. Готівкою глава держави зберігає 21 тис. доларів і 60 тис. гривень, на рахунок в Rothschild Bank AG (Швейцарія) він вніс 10 777 доларів. Крім того у 2017 році президент позичив третім особам 3,43 млн доларів та 1,111 млн грн.

У 2017 році Порошенко витратив понад 3,8 млн грн. на оплату освіти, 7 млн 548,5 тис. – на транспортні послуги, 2 млн 735 тис. 849 грн – на туристичні послуги в Україні, 5 млн 472,4 тис. грн – на "послуги проживання" в Україні, 813,5 тис. грн на комунальні платежі, 90,8 тис. грн – на послуги або консультації з інвестиційного управління, і ще 95 тис. 476 грн – на представницькі витрати делегації до Бельгії.

У 2017 році П.Порошенко залишався кінцевим бенефіціаром ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" та його дочірніх підприємств, ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія", дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен", приватної компанії з обмеженою відповідальністю Roshen Europe B. V. (Нідерланди), ПрАТ "Вінницька кондитерська фабрика", ПрАТ "Вінницький молочний завод "Рошен", ЗАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен", ПАТ "Маріупольська кондитерська фабрика "Рошен", ТОВ "Бісквітний комплекс "Рошен" (Бориспіль).

За кордоном йому належать "Кондитерська фабрика "Bonbonetti Choco", Торговельне та сервісне ТОВ "Bonbonetti" і ТОВ "Choco Bonita" (Угорщина), ЗАТ "Рошен" (Литва), ТОВ "Харчові продукти "Рошен" (Шанхай, Китай), АТ "Липецька кондитерська фабрика "Рошен" (зупинена і закрита за рішенням менеджменту компанії) і ТОВ "Рошен" (Російська Федерація), ТОВ "Рошен-Польска" (Польща), ТОВ "DeLuxe Сауда" і ТОВ "Grand Кондитер" (Казахстан), ТОВ "Рошен-Бел" (Білорусь), ТОВ "Рошен-Джорджія" (Грузія).

У 2017 році Порошенко залишався бенефіціаром ПРАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (у листопаді 2018 року актив було продано групі "ТАС" Сергія Тігіпка) та "Севастопольського морського заводу" (завод "націоналізували" окупанти, згодом він перейшов у "державну власність РФ"), зазначає "Інтерфакс-Україна".

Також у декларації Порошенка зазначено телерадіокомпанії "НБМ" і "Експрес-Інформ" ("5 канал"), банк "МІБ", ТОВ "Укрпромінвест-Трейд", ТОВ "Укрпромінвест-Агро", "ПАТ "Крижопільський цукровий завод", ТОВ "група Агропродінвест", "Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2", ТОВ "Мас-Агро", ТОВ "АГРОФІРМА Дніпроагролан", ТОВ "АГРОФІРМА "Іванківці", ПАТ "Дніпровський крохмалопатоковий комбінат", "Київський завод експериментальних конструкцій","Пісківський завод скляних виробів". У його власності перебуває страхова компанія "Країна", "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", ТОВ "Фірма "Екран".

Окрім того Порошенко є кінцевим бенефіціаром компаній Feruvita S. L. (Іспанія) і Centris Limited (Гібралтар), кіпрських Ri-System Limited, "Телавью Лімітед" і Cee Confectionery Investments Limited, приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Прайм Ессет Партнерс Лімітед" (Британські Віргінські острови).

Глава держави володіє акціями банку МІБ номінальною вартістю 20 млн 43 тис. грн; внески до фонду "Прайм Ессетс Кепітал" становлять 8,19 млн грн; Порошенко також має акції "Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку", з 27 квітня 2016 року став власником 20 тис. акцій CEE Confectionery Investments Limited (Нікосія, Кіпр) номінальною вартістю 571 тис. 163 грн, які було передано третій особі – Rothschild Trust Schweiz AG (Цюріх, Швейцарія).

З грудня 2012 року Порошенко проживає з родиною в будинку у Козині Київської області площею 1331,7 кв. м, володіє двома земельними ділянками в Козині загальною площею близько 34,4 тис. кв. м, з серпня 2015 року орендує у Козинської сільради ділянку площею 7,5 тис. кв. м.

У Києві президент володіє трьома земельними ділянками (вартістю 8 млн грн, 10,86 млн грн і 21 млн 685 тис. грн, придбаними у вересні 2014 року) і двома квартирами площею 134 і 82 кв. м. Також у нього є квартира у Вінниці площею 68,2 кв. м і нежитлове приміщення в Одесі площею 35,3 кв. м.

У власності Порошенка є автомобіль Mercedes Vito 116 CDI. Також він задекларував колекції з 65 картин українських та російських майстрів 19-20 століття, 15 картин "старих майстрів", 4 картини сучасних художників імпресіоністів і сюрреалістів, 6 скульптур 19-20 століття, скульптуру "Хлопчик рибалка" Гуглієльмо Пугі (209,8 тис. грн), годинники, меблі та ювелірні вироби.

Дружина - Марина Порошенко - у 2017 рік отримала з банківських рахунків Порошенка 635 346 грн. У "Міжнародному інвестиційному банку" у неї також розміщено 96 тис. 156 грн та 4 279 євро.

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