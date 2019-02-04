Мадуро відмовився оголошувати нові вибори у Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента, після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.

Про це він заявив в інтерв'ю іспанському телеканалу Sexta, пише AFP.

Мадуро заявив, що він "не піддасться тиску" тих, хто закликає до його відставки.

"Вони намагаються загнати нас в кут з ультиматумами, щоб вивести нас в екстремальну ситуацію конфронтації", - сказав Мадуро.

Раніше в неділю Мадуро звернувся до військовослужбовців Венесуели, закликавши їх до "максимальної згуртованості" на наступний день після того, як генерал ВПС Венесуели публічно став на бік Гуайдо.

Опозиція "хоче роздати країну по частинах імперії грінго і місцевим олігархам", заявив Мадуро солдатам.

Десятки тисяч людей вийшли в суботу на різні демонстрації: на підтримку Гуайдо, який оголосив себе "виконуючим обов'язки президента", і Мадуро, який був приведений до присяги 10 січня на спірний другий шестирічний термін.

Під час протестів Гуайдо оголосив про відкриття центрів збору ліків і продуктів харчування, яких не вистачає в Венесуелі, в сусідній Колумбії і Бразилії.

Виступаючи на демонстрації на свою підтримку, Мадуро проігнорував вимоги міжнародного співтовариства провести нові вибори президета і замість цього закликав до дострокового проведення виборів до законодавчих органів.

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