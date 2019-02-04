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Мадуро відмовився оголошувати нові вибори у Венесуелі

Понеділок, 4 лютого 2019, 01:47

Президент Венесуели Ніколас Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента, після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.

Про це він заявив в інтерв'ю іспанському телеканалу Sexta, пише AFP.

Мадуро заявив, що він "не піддасться тиску" тих, хто закликає до його відставки.

"Вони намагаються загнати нас в кут з ультиматумами, щоб вивести нас в екстремальну ситуацію конфронтації", - сказав Мадуро.

Раніше в неділю Мадуро звернувся до військовослужбовців Венесуели, закликавши їх до "максимальної згуртованості" на наступний день після того, як генерал ВПС Венесуели публічно став на бік Гуайдо.

Опозиція "хоче роздати країну по частинах імперії грінго і місцевим олігархам", заявив Мадуро солдатам.

Десятки тисяч людей вийшли в суботу на різні демонстрації: на підтримку Гуайдо, який оголосив себе "виконуючим обов'язки президента", і Мадуро, який був приведений до присяги 10 січня на спірний другий шестирічний термін.

Під час протестів Гуайдо оголосив про відкриття центрів збору ліків і продуктів харчування, яких не вистачає в Венесуелі, в сусідній Колумбії і Бразилії.

Виступаючи на демонстрації на свою підтримку, Мадуро проігнорував вимоги міжнародного співтовариства провести нові вибори президета і замість цього закликав до дострокового проведення виборів до законодавчих органів.

Нагадаємо:

  • Раніше 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим військове втручання США в охоплену кризою Венесуелу.
  • Минулого місяця кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.
  • У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.
  • Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.
  • Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.
  • ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
  • Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.

"Українська правда" у Threads

Теми: Венесуела
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