Канада не розглядає введення військ до Венесуели - МЗС

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Вівторок, 5 лютого 2019, 06:18

Оттава не розглядає можливості введення військ до Венесуели з метою врегулювання кризи у країні.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає "Укрінформ".

"Можу підтвердити, що Канада не розглядає військового вторгнення до Венесуели, - підкреслила Фріланд.

"В ухваленому членами "Лімської групи" документі щодо Венесуели наголошується на відмові від застосування військової сили проти Каракаса", - нагадала вона.

Перед цим міністр оборони Канади Харджит Саджан заявив, що говорити про введення до Венесуели іноземних військ "поки зарано".

Нагадуємо:

  • Раніше 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим військове втручання США в охоплену кризою Венесуелу.
  • Минулого місяця кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.
  • У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.
  • Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.
  • Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.
  • ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
  • Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента, після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.
  • Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.

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Теми: Канада Венесуела


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