Канада не розглядає введення військ до Венесуели - МЗС
Вівторок, 5 лютого 2019, 05:18
Оттава не розглядає можливості введення військ до Венесуели з метою врегулювання кризи у країні.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає "Укрінформ".
"Можу підтвердити, що Канада не розглядає військового вторгнення до Венесуели, - підкреслила Фріланд.
"В ухваленому членами "Лімської групи" документі щодо Венесуели наголошується на відмові від застосування військової сили проти Каракаса", - нагадала вона.
Перед цим міністр оборони Канади Харджит Саджан заявив, що говорити про введення до Венесуели іноземних військ "поки зарано".
Нагадуємо:
- Раніше 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим військове втручання США в охоплену кризою Венесуелу.
- Минулого місяця кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.
- У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.
- Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.
- Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.
- ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
- Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента, після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.
- Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.