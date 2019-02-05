Канада не розглядає введення військ до Венесуели - МЗС

Оттава не розглядає можливості введення військ до Венесуели з метою врегулювання кризи у країні.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає "Укрінформ".

"Можу підтвердити, що Канада не розглядає військового вторгнення до Венесуели, - підкреслила Фріланд.

"В ухваленому членами "Лімської групи" документі щодо Венесуели наголошується на відмові від застосування військової сили проти Каракаса", - нагадала вона.

Перед цим міністр оборони Канади Харджит Саджан заявив, що говорити про введення до Венесуели іноземних військ "поки зарано".

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