Батько Гандзюк опублікував фото опіків загиблої: Катю жорстоко катували

Батько херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор опублікував знімки загиблої, після того як її облили кислотою, щоб їх побачили виконавці, замовники злочину та чиновники.

Про це Віктор Гандзюк написав у Facebook.

Гандзюк нагадав, що уже пройшло півроку з дня нападу на активістку і три місяці з дня смерті, однак замовників злочину досі не покарали.

"Дев‘яносто шість днів у реанімаційному відділенні. Рани на все тіло. Спалене волосся. Обпечені очі. Постійний нестерпний біль. Тривалі виснажливі лихоманки. Чотирнадцять важких операцій. Щоденні перев‘язки під наркозом. Літри перелитої крові", - написав він.

За його словами, активістка три місяці провела в лікарні, лежачи на спині на жорсткій сітці без матраца, подушки і ковдри.

Через численні опіки у Гандзюк тижнями були зафіксовані руки та ноги, а їжу вона приймала через трубочку.

"Кілька фотознімків з того тримісячного життя, повірте, не найстрашніших. Ми знімали їх для іноземних клінік, європейських, американських. Відсилали, але відповідь завжди була одна - досвіду лікування таких важких хімічних опіків не маємо", - повідомив батько загиблої.

"Я дуже хочу, щоб ці фото бачили виродки-виконавці - і ті, що за ґратами, і ті , що під арештом в затишних домівках поруч з юними дружинами, літніми батьками, імпортними протезами. Бачили організатори, замовники, що нині тремтять за кордоном та у високих кабінетах", - додав Гандзюк.

Також він написав, що бажає, аби ці світлини побачили ті, хто фальсифікував та тормозив слідство і ті, хто продовжує це робити.

"Хай подивиться ці фото генеральний прокурор. Хай їх бачить гарант та його ймовірна конкурентка", - написав він.

На його думку, активістку не просто вбили, а жорстоко катували дев‘яносто шість днів після нападу.

Раніше Гандзюк заявив, що організатор вбивства його доньки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та партійцем Блоку Петра Порошенка Андрієм Гордєєвим.

Через це він назвав БПП та "Батьківщину" партіями вбивць. Після цього Мангер заявив, що припиняє повноваження на час розслідування.

Нагадаємо: