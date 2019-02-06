Клімкін про ДРСМД: Маємо себе захистити, у Києва є досвід у сфері ракетної зброї

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Середа, 6 лютого 2019, 01:50

Україна буде змушена відповідати на нові виклики своєї безпеки і має використовувати все, щоб себе захистити в умовах, коли Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності не діє.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

Міністр підкреслив, що Росія роками свідомо порушувала договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД).

"Ця поведінка Росії призвела до нової логіки гонки озброєнь. Звичайно, інші партнери також будуть це (розміщення ракет середньої і малої дальності) робити", - сказав Клімкін.

Він зазначив, що Україна має відповісти на нові виклики гідно.

"Ми вже маємо потенціал у сфері ракетної зброї. Які ракети потрібні нам, у майбутньому вирішувати будемо ми", - підкреслив міністр, відповідаючи на питання про можливість початку виробництва такої зброї в Україні.

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Нагадаємо:

  • США вимагають, щоб Росія знищила усі ракети, які порушують Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД), а також пускові установки і пов'язані з ними обладнання.
  • У грудні США дали РФ 60 днів на повернення до виконання договору ДРСМД. Після закінчення цього терміну США призупинять свої зобов'язання за Договором. 
  • 1 лютого Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості.
  • Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.
  • Президент РФ Володимир Путін пообіцяв США "дзеркальну відповідь".
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про плани розробки нових типів ракетних систем у найближчі два роки.

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Теми: ядерна зброя Росія США Клімкін МЗС


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