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Луценко подала позов на Гриценка: вимагає 2,5 мільйона

Середа, 6 лютого 2019, 09:38
Луценко подала позов на Гриценка: вимагає 2,5 мільйона

Нардеп від БПП і дружина генпрокурора Ірина Луценко подала позов проти кандидата у президенти Анатолія Гриценка про захист честі та гідності родини.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу ZIK.

Моральну шкоду від заяв Гриценка про те, що Луценки начебто "відмазували" сина від мобілізації, депутат оцінила у 2,5 мільйона гривень.

"Сума позову буде 2,5 мільйона гривень. Це та сума, яку Анатолій Гриценко знайшов, щоб подати платіж, який бере ЦВК у кандидатів у президенти. Якщо він знайшов як майбутній Верховний головнокомандувач (так він собі думає, так не думає народ України, так не думаю я як матір воїна), то програний ним у суді позов буде коштувати йому того завдатку", – заявила дружина генпрокурора.

Вона також нагадала, що її син 40 днів був у Пісках, під Донецьким аеропортом у складі 55-ї Запорізької артилерійської дивізії і показала довідку з військової частини.  

"У мене запитання до чесного й такого псевдопатріотичного полковника Гриценка. Він має військову освіту, він був міністром оборони, йому президент Порошенко пропонував іти міністром оборони або очолювати РНБО і інші посади. Відмовився… Тоді, коли була така біда, чому ви, Анатолій Гриценко, не пішли на фронт? Це попахує дезертирством, це попахує "відмазуванням", – заявила Луценко.

Вона додала, що кошти після перемоги у суді скерують на потреби волонтерських організацій.

Нагадаємо:

  • Раніше Гриценко в інтерв’ю Гордону заявив, що на відміну від президента Петра Порошенка, генпрокурора Юрія Луценка чи секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова не ховав свого сина від служби в АТО.
  • Генпрокурор обурився словами Гриценка, і заявив, що вимагає вибачення. Він також опублікував світлини сина Олександра з фронту, який пішов туди добровільно.
  • Після цього Гриценко заявив, що не буде вибачатися перед генеральним прокурором Юрієм Луценком, проте приніс вибачення його сину Олександру.
  • Після цього Ірина Луценко заявила, що подасть в суд на кандидата у президенти України Анатолія Гриценка. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоГриценкосуд
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