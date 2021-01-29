Чотири генерали судяться з міністром оборони – Гриценко

Лідер партії "Громадянська позиція" та колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко заявив, що отримав "резонансну інформацію" з Міністерства оборони – нібито чотири генерали вищого командного складу подали позови і судяться з міністром оборони.

Джерело: Гриценко у Facebook

Пряма мова Гриценка: "Мені невідома суть позовів, службова вона чи особистісна, насправді це неважливо.

Важливо інше: Командувач Командування Медичних сил Збройних Сил України, Командувач Повітряних сил Збройних Сил України, Начальник Генерального штабу Збройних Сил України, Головнокомандувач Збройних Сил України - четверо генералів-фронтовиків, разом із міністром оборони воюючої країни, полощуть у судах брудну білизну. Від того тішаться "вовки" в суддівських мантіях, а головне - тішиться Путін-агресор.

Без сумніву, такі конфлікти на вищих щаблях керівництва армії дезорієнтують і деморалізують сотні тисяч наших солдат і офіцерів, підривають єдність і боєздатність нашої армії. Такого в Україні ще не було ніколи, напевно в жодній країні світу такого не було. Це ганьба і неподобство в мирний час, а в стані війни - це просто катастрофа!".

Деталі: Він порадив Верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському зібрати усіх генералів та міністра оборони й вислухати їх, а потім ухвалити кадрові рішення, які сам вирішить, згідно з отриманою інформацією.