Гриценко про російський вирок: Нехай собі біснуються

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П'ятниця, 21 лютого 2020, 14:28

Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценка прокоментував вирок військового суду у Москві, який засудив його до шести років колонії.

Джерело: Гриценко у facebook

Пряма мова: "Те, що вони за вказівкою Кремля витворяють у своєму "військовому суді" - не має жодного стосунку ні до права, ні до справедливості. Нехай собі біснуються".

Деталі: Гриценко зазначив, що російський суд визнав його "терористом", але у його розумінні тероризм - це рейди російських диверсійних груп, які вдираються в Україну, збиття російським БУКом цивільного лайнера MH17,отруєння і вбивство людей на території чужих держав.

Він підкреслив, що це - дійсно тероризм, і саме так його розуміють у цивілізованому світі.

Що було раніше: Другий західний окружний військовий суд у Москві заочно засудив колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка до шести років колонії.

Його визнали винним за статтею "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням ЗМІ".

Теми: Гриценко Росія


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