Симоненко подав до суду на ЦВК, яка не зробила його кандидатом

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Середа, 6 лютого 2019, 12:48

Петро Симоненко оскаржив у суді відмову Центральної виборчої комісії зареєструвати його кандидатом у президенти на майбутніх виборах від Комуністичної партії України.

Про це свідчать матеріали шостого апеляційного адміністративного суду.

Позивач просить визнати протиправною та скасувати постанову ЦВК №198 від 2 лютого 2019 року про відмову в реєстрації кандидата на пост президента України, повторно розглянути подані документи, та зареєструвати Симоненка кандидатом.

Згідно ухвали суду, позов мають розглянути 6 лютого.

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Нагадаємо:

Валентина Романенко, УП

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Теми: вибори президента 2019 Симоненко


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