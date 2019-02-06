Симоненко подав до суду на ЦВК, яка не зробила його кандидатом

Петро Симоненко оскаржив у суді відмову Центральної виборчої комісії зареєструвати його кандидатом у президенти на майбутніх виборах від Комуністичної партії України.

Про це свідчать матеріали шостого апеляційного адміністративного суду.

Позивач просить визнати протиправною та скасувати постанову ЦВК №198 від 2 лютого 2019 року про відмову в реєстрації кандидата на пост президента України, повторно розглянути подані документи, та зареєструвати Симоненка кандидатом.

Згідно ухвали суду, позов мають розглянути 6 лютого.

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