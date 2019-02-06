Симоненко подав до суду на ЦВК, яка не зробила його кандидатом
Петро Симоненко оскаржив у суді відмову Центральної виборчої комісії зареєструвати його кандидатом у президенти на майбутніх виборах від Комуністичної партії України.
Про це свідчать матеріали шостого апеляційного адміністративного суду.
Позивач просить визнати протиправною та скасувати постанову ЦВК №198 від 2 лютого 2019 року про відмову в реєстрації кандидата на пост президента України, повторно розглянути подані документи, та зареєструвати Симоненка кандидатом.
Згідно ухвали суду, позов мають розглянути 6 лютого.
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Нагадаємо:
- 2 лютого Центральна виборча комісія відмовила лідеру "Комуністичної партії України" Петру Симоненку у реєстрації кандидатом на президентських виборах 2019 року.
- Комісія встановила, що Симоненка висунуто партією, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.
- Також у комісії підкреслили, що анкета кандидата, подана Симоненком, не містить відомостей про його місце проживання на території України протягом 10 останніх перед днем виборів років.
- Вибори президента призначено на 31 березня, реєстрація кандидатів відбувається до 8 лютого (документи приймають до 3 лютого включно).
- На позачерговому з’їзді партії 3 січня КПУ висунула свого лідера Петра Симоненка кандидатом у президенти.
- У КВУ заявили, що Симоненко не зможе зареєструватися кандидатом на пост президента, але може піти на вибори як самовисуванець.
- Станом на 6 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала 34 кандидати на пост президента України.
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