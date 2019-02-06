Аласанія прокоментував заяви про причетність Порошенка до його звільнення

Зураб Аласанія вважає, що президент Петро Порошенко не ініціював його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення.

Про це Аласанія розповів в інтерв’ю DW.

"Вони (наглядова рада - ред.) нашкодили всім, включно і особливо з чинною владою, про яку всі одразу подумали. Тому я вважаю, що тут немає прямої вказівки від влади. Але є деякі дуже ретиві хлопці, що наближені до неї. Так, у тому документі пишуть про те, що причиною стало "невисвітлення особи президента". Але я не думаю, що президент почав все це. Для нього це означає підставитися", - зазначає він.

За словами Аласанії, офіційна позиція адміністрації президента дуже нейтральна.

"Ми підтримуємо Суспільне". Що це означає, ніхто не розуміє. Але АП і президент завжди декларували назовні свою непричетність до Суспільного, і це є правильно. Неофіційні сигнали, як на мене, були зроблені через Павла Клімкіна і через Ірину Геращенко. Так само зробив Кабмін через Арсена Авакова і через Макса Нефьодова. Можливо, це не було централізовано, і це їхня власна ініціатива. Але отака позиція була", - зауважив він.

Аласанія додав, що не розглядає голосування про своє звільнення, як одностайну атаку влади на Суспільне – "Ні, не розглядаю. Чисто аналітично я б так не казав".

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