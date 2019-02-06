Аласанія прокоментував заяви про причетність Порошенка до його звільнення
Зураб Аласанія вважає, що президент Петро Порошенко не ініціював його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення.
Про це Аласанія розповів в інтерв’ю DW.
"Вони (наглядова рада - ред.) нашкодили всім, включно і особливо з чинною владою, про яку всі одразу подумали. Тому я вважаю, що тут немає прямої вказівки від влади. Але є деякі дуже ретиві хлопці, що наближені до неї. Так, у тому документі пишуть про те, що причиною стало "невисвітлення особи президента". Але я не думаю, що президент почав все це. Для нього це означає підставитися", - зазначає він.
За словами Аласанії, офіційна позиція адміністрації президента дуже нейтральна.
"Ми підтримуємо Суспільне". Що це означає, ніхто не розуміє. Але АП і президент завжди декларували назовні свою непричетність до Суспільного, і це є правильно. Неофіційні сигнали, як на мене, були зроблені через Павла Клімкіна і через Ірину Геращенко. Так само зробив Кабмін через Арсена Авакова і через Макса Нефьодова. Можливо, це не було централізовано, і це їхня власна ініціатива. Але отака позиція була", - зауважив він.
Аласанія додав, що не розглядає голосування про своє звільнення, як одностайну атаку влади на Суспільне – "Ні, не розглядаю. Чисто аналітично я б так не казав".
Нагадаємо:
- Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
- Наразі у Наглядовій раді НСТУ не коментують причину дострокового відсторонення Аласанії без протоколу, який опублікують приблизно за тиждень.
- Виконувати обов’язки Аласанії буде член правління НСТУ, відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури МиколаЧернотицький.
- Зураб Аласанія заявив, що йому невідомі причини його відсторонення і додав, що "судова боротьба можлива і навіть обов'язкова – після оприлюднення причин".
- Згодом член Наглядової ради НСТУ Олександр Павличенко, коментуючи голосування за відсторонення Аласанії, заявив, що так і не зрозумів, на якій підставі це питання внесли до порядку денного.
- Пізніше стало відомо, що у наглядовій раді НСТУ закидають Аласанії, зокрема, те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.
- Незалежні журналісти різних українських ЗМІ заявили, що вважають проявом цензури розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією.