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Проти "Радикала" Рибалки порушили справу за підозрою в держзраді — ГПУ

Середа, 6 лютого 2019, 21:59
Проти Радикала Рибалки порушили справу за підозрою в держзраді — ГПУ

Проти народного депутата від "Радикальної партії" Сергія Рибалки порушили кримінальну справу за підозрою у державній зраді.

Про це на брифінгу заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "Громадське".

"Це правда. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили кримінальне провадження (проти Рибалки — ред.)" — сказав він.

Однак генпрокурор не повідомив деталі справи, зазначивши, що не може коментувати провадження інших правоохоронних органів.

Нагадаємо:

  • У 2016 році журналісти виявили, що Рибалка реєстрував торгову марку "Семки" на офшорну кіпрську фірму. Тоді він заявив, що його торгові марки зареєстровані за кордоном для уникнення рейдерських атак.

  • У квітні 2017 року правоохоронні органи проводили обшуки в офісах корпорації "S. Group", яка належить родичам Рибалки.

  • 12 квітня 2017 року ГПУ  допитала Рибалку у справі про можливу несплату податків.

  • 3 червня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Рибалка володіє підприємством у російському Липецьку, яке виводить в офшори мільйони гривень. Сам нардеп звинувачення відкинув.

  • Проте на початку липня 2017 року Генпрокуратура зняла з Рибалки підозру в несплаті податків.

"Українська правда" у Threads

Теми: Радикальна партіяЛуценкоНАБУАнтикорупційна прокуратура
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