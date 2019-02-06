Проти "Радикала" Рибалки порушили справу за підозрою в держзраді — ГПУ

Проти народного депутата від "Радикальної партії" Сергія Рибалки порушили кримінальну справу за підозрою у державній зраді.

Про це на брифінгу заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "Громадське".

"Це правда. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили кримінальне провадження (проти Рибалки — ред.)" — сказав він.

Однак генпрокурор не повідомив деталі справи, зазначивши, що не може коментувати провадження інших правоохоронних органів.

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