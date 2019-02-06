Проти "Радикала" Рибалки порушили справу за підозрою в держзраді — ГПУ
Проти народного депутата від "Радикальної партії" Сергія Рибалки порушили кримінальну справу за підозрою у державній зраді.
Про це на брифінгу заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "Громадське".
"Це правда. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили кримінальне провадження (проти Рибалки — ред.)" — сказав він.
Однак генпрокурор не повідомив деталі справи, зазначивши, що не може коментувати провадження інших правоохоронних органів.
Нагадаємо:
- У 2016 році журналісти виявили, що Рибалка реєстрував торгову марку "Семки" на офшорну кіпрську фірму. Тоді він заявив, що його торгові марки зареєстровані за кордоном для уникнення рейдерських атак.
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У квітні 2017 року правоохоронні органи проводили обшуки в офісах корпорації "S. Group", яка належить родичам Рибалки.
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12 квітня 2017 року ГПУ допитала Рибалку у справі про можливу несплату податків.
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3 червня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Рибалка володіє підприємством у російському Липецьку, яке виводить в офшори мільйони гривень. Сам нардеп звинувачення відкинув.
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Проте на початку липня 2017 року Генпрокуратура зняла з Рибалки підозру в несплаті податків.
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