Проти "Радикала" Рибалки порушили справу за підозрою в держзраді — ГПУ

8733 перегляди
Середа, 6 лютого 2019, 22:59

Проти народного депутата від "Радикальної партії" Сергія Рибалки порушили кримінальну справу за підозрою у державній зраді.

Про це на брифінгу заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "Громадське".

"Це правда. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили кримінальне провадження (проти Рибалки — ред.)" — сказав він.

Однак генпрокурор не повідомив деталі справи, зазначивши, що не може коментувати провадження інших правоохоронних органів.

Нагадаємо:

  • У 2016 році журналісти виявили, що Рибалка реєстрував торгову марку "Семки" на офшорну кіпрську фірму. Тоді він заявив, що його торгові марки зареєстровані за кордоном для уникнення рейдерських атак.

  • У квітні 2017 року правоохоронні органи проводили обшуки в офісах корпорації "S. Group", яка належить родичам Рибалки.

  • 12 квітня 2017 року ГПУ  допитала Рибалку у справі про можливу несплату податків.

  • 3 червня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Рибалка володіє підприємством у російському Липецьку, яке виводить в офшори мільйони гривень. Сам нардеп звинувачення відкинув.

  • Проте на початку липня 2017 року Генпрокуратура зняла з Рибалки підозру в несплаті податків.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Радикальна партія Луценко НАБУ Антикорупційна прокуратура


powered by lun.ua
По темі
"Радикали" заблокували трибуну Ради 5 лютого 2019, 11:33
Шухевичу стало зле в Раді 17 січня 2019, 13:26
Чотири нардепи-радикали одночасно голосували в Раді і були в Одесі 21 листопада 2018, 14:39
Усі новини
Головні новини
Гриценко подав апеляцію на рішення суду щодо позову до ЦВК
Опублікувано протокол засідання Наглядової ради Суспільного, на якому звільнили Аласанію
Проти "Радикала" Рибалки порушили справу за підозрою в держзраді — ГПУ
Новини дня: Януковича кинули "як лоха", кандидат Юрій Тимошенко, прослушка у Гриценка
Усі новини
Культура

Хто і з якими піснями розпочне Нацвідбір "Євробачення"

думка

Як укладати волосся так, щоб йому не нашкодити

ted

Спробуйте щось нове впродовж наступних 30 днів – і не пошкодуєте