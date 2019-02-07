Гриценко подав апеляцію на рішення суду щодо позову до ЦВК
Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко подав апеляцію до Верховного суду на рішення суду, який відмовив у задоволенні його позову до ЦВК, яка не дала йому можливості віддалено працювати з Держреєстром виборців.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на уповноваженого представника Гриценка в ЦВК Русдана Чорнолуцького.
Чорнолуцький зазначив, що апеляцію подали у середу до Касаційного адміністративного суду Верховного суду.
"У своєму позові Гриценко вимагав від суду першої інстанції визнати протиправними дії ЦВК, яка дозволила йому працювати з базою даних реєстру виборців тільки в приміщенні комісії і з використанням її обладнання.
Кандидат у президенти просив суд зобов'язати ЦВК надати йому електронну копію бази даних Держреєстру виборців з можливістю віддаленого доступу до неї зі свого власного обладнання", - пише "Інтерфакс-Україна".
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- 31 січня кандидат у президенти та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко подав до суду на Центральну виборчу комісію.
- 4 лютого суд відмовив Гриценку у позові на Центральну виборчу комісію.