Гриценко подав апеляцію на рішення суду щодо позову до ЦВК

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Четвер, 7 лютого 2019, 03:04

Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко подав апеляцію до Верховного суду на рішення суду, який відмовив у задоволенні його позову до ЦВК, яка не дала йому можливості віддалено працювати з Держреєстром виборців.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на уповноваженого представника Гриценка в ЦВК Русдана Чорнолуцького.

Чорнолуцький зазначив, що апеляцію подали у середу до Касаційного адміністративного суду Верховного суду.

"У своєму позові Гриценко вимагав від суду першої інстанції визнати протиправними дії ЦВК, яка дозволила йому працювати з базою даних реєстру виборців тільки в приміщенні комісії і з використанням її обладнання.

Кандидат у президенти просив суд зобов'язати ЦВК надати йому електронну копію бази даних Держреєстру виборців з можливістю віддаленого доступу до неї зі свого власного обладнання", - пише "Інтерфакс-Україна".

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Нагадаємо:

  • 31 січня кандидат у президенти та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко подав до суду на Центральну виборчу комісію.
  • 4 лютого суд відмовив Гриценку у позові на Центральну виборчу комісію.

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Теми: Гриценко ЦВК суд


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