Підозрюваного в організації вбивства "Сармата" затримали у Львові

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Четвер, 7 лютого 2019, 09:41

Правоохоронці вночі 7 лютого затримали у Львові підозрюваного в організації вбивства Віталія "Сармата" Олешка.

Про це повідомляє заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Цього псевдополіцейського Європола, колишнього бійця "Торнадо", мешканця Дніпра, якого ми підозрюємо в організації саме стеження та вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі в ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові", - написав він. 

 

За словами Аброськіна, останні 5 місяців зловмисник переховувався у різних областях України, постійно змінюючи місце проживання.

"Але сьогодні був не його день... Відповідальність все ж таки буде нести", - запевнив представник Нацполіції.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: активісти вбивство Запорізька область поліція


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