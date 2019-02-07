Підозрюваного в організації вбивства "Сармата" затримали у Львові
Четвер, 7 лютого 2019, 08:41
Правоохоронці вночі 7 лютого затримали у Львові підозрюваного в організації вбивства Віталія "Сармата" Олешка.
Про це повідомляє заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook.
"Цього псевдополіцейського Європола, колишнього бійця "Торнадо", мешканця Дніпра, якого ми підозрюємо в організації саме стеження та вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі в ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові", - написав він.
За словами Аброськіна, останні 5 місяців зловмисник переховувався у різних областях України, постійно змінюючи місце проживання.
"Але сьогодні був не його день... Відповідальність все ж таки буде нести", - запевнив представник Нацполіції.
Нагадаємо:
- АТОвця та громадського активіста Віталія "Сармата" Олешка вбили пострілом у спину 31 липня 2018 року.
- 31 липня начальник ГУ НП в Запорізькій області Сергій Коміссаров зазначив, що правоохоронці поки не можуть назвати мотиву вбивства "Сармата" і відпрацьовують всі версії. Також Коміссаров сказав, що злочин скоїв АТОвець.
- 1 серпня поліція повідомила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві.
- 9 серпня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.
- 21 серпня Апеляційний суд Запорізької області залишив під вартою до 29 вересня 4 підозрюваних у вбивстві Олешка.
- Про розкриття нападу на Олешка в МВС заявляли ще у вересні.
- 17 грудня 2018 року поліція повідомила, що затримали ймовірного замовника вбивства "Сармата".
- 3 січня Запорізький апеляційний суд залишив під вартою без права внесення застави підозрюваного-співорганізатора вбивства бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка Михайла Сігіду.
- 17 січня Печерський районний суд Києва продовжив арешт ймовірному організатору вбивства активіста Віталія "Сармата" Олешка Михайлу Сігіді на два місяці – до 17 березня.
- Пізніше стало відомо, що Печерський районний суд Києва також продовжив терміни тримання під вартою на один місяць підозрюваним виконавцям вбивства "Сармата" Максиму Владимеренкову і Олександру Обухову.
Українська правда