Кабмін звернувся до суду через Супрун: вимагає скасувати рішення

5654 перегляди
Четвер, 7 лютого 2019, 10:54

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло клопотання від представника Кабінету Міністрів України про скасування заходів забезпечення позову в адміністративній  справі за позовом Ігоря Мосійчука до в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що відповідно до ч.1, 2 ст. 157 Кодексу адміністративного судочинства України суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Повідомляється, що клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п’яти днів з дня надходження його до суду.

Читайте також: Судді Насірова і Розенблата, або Хто судить Уляну Супрун

Нагадаємо:

  • 5 січня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-"радикала" Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було громадянство США.
  • Члени Кабінету міністрів висловили підтримку Супрун та реформам.
  • У 2013 році американка з діаспори Уляна Супрун із чоловіком приїхала до України. 11 липня 2015 року Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів.
  • 27 липня 2016 року Кабінет міністрів України призначив Уляну Супрун виконувачем обов’язків міністра охорони здоров'я.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Кабінет міністрів Супрун суд


powered by lun.ua
По темі
Кабмін звільнив в. о. міністра агрополітики 6 лютого 2019, 13:12
Кабмін припинив дію ще однієї угоди з Росією 6 лютого 2019, 12:45
У трьох областях запустять проект із навчання й працевлаштування ветеранів 5 лютого 2019, 18:09
Усі новини
Головні новини
САП просить арештувати 300 тисяч доларів Насірова в Британії
Суд відібрав в Агентства з розшуку активів вертолітний майданчик Януковича
В уряді попереджають роботодавців: якщо не збільшите зарплати, то "втратите все"
Юрист глави Херсонської облради "подарував" ймовірному організатору вбивства Гандзюк базу відпочинку – ЗМІ
Усі новини
Лайфхаки

13 секретів, які зроблять весняне прибирання легким і приємним

думка

Чому не варто надсилати смайлики у робочих листах

здоров'я

Які ліки треба зберігати у холодильнику і чим запити таблетку?