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Кабмін звернувся до суду через Супрун: вимагає скасувати рішення

Четвер, 7 лютого 2019, 09:54
Кабмін звернувся до суду через Супрун: вимагає скасувати рішення

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло клопотання від представника Кабінету Міністрів України про скасування заходів забезпечення позову в адміністративній  справі за позовом Ігоря Мосійчука до в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що відповідно до ч.1, 2 ст. 157 Кодексу адміністративного судочинства України суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Повідомляється, що клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п’яти днів з дня надходження його до суду.

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Нагадаємо:

  • 5 січня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-"радикала" Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було громадянство США.
  • Члени Кабінету міністрів висловили підтримку Супрун та реформам.
  • У 2013 році американка з діаспори Уляна Супрун із чоловіком приїхала до України. 11 липня 2015 року Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів.
  • 27 липня 2016 року Кабінет міністрів України призначив Уляну Супрун виконувачем обов’язків міністра охорони здоров'я.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівСупрунсуд
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