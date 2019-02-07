Кабмін звернувся до суду через Супрун: вимагає скасувати рішення

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло клопотання від представника Кабінету Міністрів України про скасування заходів забезпечення позову в адміністративній справі за позовом Ігоря Мосійчука до в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що відповідно до ч.1, 2 ст. 157 Кодексу адміністративного судочинства України суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Повідомляється, що клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п’яти днів з дня надходження його до суду.

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