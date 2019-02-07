Кабмін звернувся до суду через Супрун: вимагає скасувати рішення
До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло клопотання від представника Кабінету Міністрів України про скасування заходів забезпечення позову в адміністративній справі за позовом Ігоря Мосійчука до в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун.
Про це повідомляє прес-служба суду.
Зазначається, що відповідно до ч.1, 2 ст. 157 Кодексу адміністративного судочинства України суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.
Повідомляється, що клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п’яти днів з дня надходження його до суду.
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Нагадаємо:
- 5 січня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-"радикала" Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було громадянство США.
- Члени Кабінету міністрів висловили підтримку Супрун та реформам.
- У 2013 році американка з діаспори Уляна Супрун із чоловіком приїхала до України. 11 липня 2015 року Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів.
- 27 липня 2016 року Кабінет міністрів України призначив Уляну Супрун виконувачем обов’язків міністра охорони здоров'я.
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